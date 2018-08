Vivemos o pior momento da segurança no Amazonas”, afirmou David durante debate

Foi com essa declaração que o candidato ao governo do Estado pela Coligação Renova Amazonas, David Almeida (PSB), iniciou sua participação no debate realizado nesta sexta-feira (24) pela TV Em Tempo SBT, no Programa Agora Especial Eleições 2018. Mediado pela apresentadora Márcia Lasmar, o debate contou com a presença de mais quatro candidatos para tratar, exclusivamente, de propostas relacionadas à Segurança Pública.

Enfático, David disse que o caos na Segurança Pública do Amazonas é um dos maiores problemas que o Estado enfrenta nos últimos anos. Para combater o abandono do setor, o candidato elencou soluções que constam no seu plano de governo, como o aumento do efetivo das polícias Civil e Militar.

Dentre as propostas apresentadas por David, está a implantação do “Polícia Presente”, programa que, como próprio nome já diz, vai deixar o policial mais próximo da população, a fim de devolver às famílias amazonenses a sensação de segurança na capital e do municípios do interior.

“Os cidadãos, tanto da capital, quanto do interior, vivem com medo. As pessoas saem de casa sem saber se vão voltar. Isso é lamentável. Vivemos o pior momento da Segurança Pública, porque, nos últimos meses, nosso Estado andou para trás. Isso tem que acabar”, afirmou David, durante o primeiro bloco do debate.

Para David, Segurança Pública se faz e forma integrada, com policiamento, tecnologia e criação de programas sociais. “Não se pode pensar em Segurança Pública sem dar educação e oportunidades para nossos jovens. Sem valorizar nossos policiais. No nosso plano de governo, estamos pensando o Amazonas para o futuro e não conseguimos pensar no futuro, sem criar melhores condições em todos os segmentos”, pontuou.

David observou, ainda, que o Estado abandonou a Segurança Pública e não oferece oportunidades à juventude no esporte, na educação, no lazer e na cultura, ao contrário do crime organizado, que segue cooptando diariamente os jovens para o tráfico de drogas e às guerras entre facções criminosas.

“O Estado tem recursos sim para investir na atenção aos jovens. Nós vamos buscar, como governador, incentivar o esporte, abrir as portas das escolas e dos centros desportivos, para que o jovem possa se ocupar na construção de um futuro melhor. Mas precisamos pensar que devemos gerar oportunidades de formação e emprego para a juventude”, disse o candidato.

David, que participou na noite anterior do primeiro debate entre os candidatos ao governo na TV Diário Record News, voltará à TV Em Tempo na próxima terça-feira (28), para novo debate temático. Dessa vez, a rodada terá como tema: Geração de emprego e renda.