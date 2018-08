TRÊS AMBULÂNCIAS ‘NOVAS’ PARA HUMAITÁ

O prefeito do povo Herivaneo Seixas recebeu na manhã desta sexta feira (10) em Manaus, 03 ambulâncias novas que reforçarão o atendimento ambulatorial e emergencial no Hospital Regional de Humaitá. Duas foram entregues pelo governo do estado através da SUSAM e uma através de emenda parlamentar.

O prefeito Herivaneo Seixas que está em companhia do secretário de saúde do município Cleomar Scandolara, informou que, duas ambulâncias são de suporte básico e uma de suporte avançado do tipo UTI MOVEL.

“Nosso município precisava dessas ambulancias novas, Deus tem nos abençoado em nossa gestão, por isso, colhemos resultados positivos na saúde. Agradeço ao governo do Amazonas, e ao parlamentar que nos atendeu, estou muito feliz em poder anunciar ao nosso povo essa conquista tripla, obrigado a você que confiou nesse pequeno homem para ser o prefeito de nossa cidade, estamos no caminho certo, transformando Humaitá em uma cidade melhor para todos nós!”, finalizou o prefeito.

CHAGUINHA