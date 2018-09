Tonantins e Santo Antônio do Içá recebem David em busca da mudança

Depois de constatar total desassistência do Estado em São Paulo de Olivença, o candidato ao Governo do Amazonas, pela coligação Renova Amazonas, David Almeida (PSB), comprovou quadro de abandono, ainda mais intenso, nos municípios de Santo Antônio do Içá e Tonantins, ambos na calha do Alto Solimões. Os moradores dos municípios receberam o candidato com multidão em carreata e caminhadas pelas ruas das cidades.

David – que foi governador interino no ano passado por pouco mais de quatro meses, de maio a outubro de 2017, e executou obras importantes de infraestrutura nos dois municípios – disse que o governo tem recursos suficientes para mudar essa situação de abandono em que os municípios se encontram. Para ele, a mudança depende da vontade do povo de não eleger mais os mesmos nomes que se revezam no poder há mais de 30 anos.

O candidato observou que, somente em Santo Antônio do Içá, existem três hospitais, mas todos estão em estado precário. De acordo com relatos dos moradores do município, o Hospital Don Alberto Marzzi é o que se encontra em pior situação. Além da falta de itens básicos como medicamentos e lençóis, a rede hospitalar da cidade não conta com equipamentos de imagem.

Assim como em São Paulo de Olivença, o município de Santo Antônio do Içá sofre com pouca oferta de vagas nas poucas escolas para crianças jovens e adultos. O município, que conta com poucos professores, também vive a carência de material escolar, além da deficiência com a merenda escolar.

David ressaltou que, a sua missão nessa eleição é abrir os olhos do povo do Amazonas, porque, ao contrário do atual governador, foi nessa cadeira que ele viu ser possível dar condições ao povo de viver num Estado melhor. Ele lembrou que assumiu o governo quando o Estado estava na sua pior crise, com mais de R$ 600 milhões no vermelho. Depois de quatro meses, ele afirmou que recuperou a receita do Amazonas e deixou mais de R$ 400 milhões em caixa e muito desse recurso com autorização para asfaltar estradas, ramais e vicinais.

“Quando governador interino, só aqui em Tonantins, nós asfaltamos a estrada da comunidade de São Francisco e as ruas do bairro José Cordeiro, mais conhecido como Portelinha. São experiências como essa que me dão a convicção de que é possível viver em cidades melhores. Eu não fiz tudo isso porque eu prometi fazer, fiz porque era a minha obrigação como governador nos quatro meses”, comentou David.

Além dos serviços públicos de qualidade aos municípios, David disse aos moradores de Santo Antônio do Içá e de Tonantins que um dos seus objetivos para o desenvolvimento social e econômico é tornar o Amazonas o maior produtor de energia solar do mundo e um dos maiores produtores de alimentos. Segundo ele, no ano passado, quando estava governador interino, foi procurado por empresários chineses interessados nos peixes amazônicos para alimentar o povo chinês.

“Dentro do nosso programa de Zoneamento Econômico e Ecológico, nós temos condições de ter gigantes fazendas de geração de energia solar espalhadas pelo Estado. No Alto Solimões, podemos explorar o pescado, além da simples pesca. Podemos investir em agroindústria para o beneficiamento dos peixes, como enlatados, para exportação para o mercado internacional”, explicou o candidato da coligação Renova Amazonas.