Susam reforça quadro de recursos humanos da UPA de Tabatinga

A Secretaria de Estado da Saúde (Susam) está reforçando e vai ampliar o quadro de recursos humanos da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Maternidade Celina Villacrez Ruiz, em Tabatinga. A unidade, que na gestão passada era administrada pelo Instituto Novos Caminhos, envolvido na Operação Maus Caminhos, sofreu mudança de direção e vem passando por várias adequações que visam garantir melhor atendimento à população, conforme explica o secretário estadual de Saúde, Orestes Guimarães de Melo Filho.

Como parte do processo de reforço da equipe, a atual gestão da Susam concluiu a convocação de todos os candidatos aprovados para o município, no concurso público de 2014. Foram convocadas 139 pessoas. O secretário de saúde ressalta que o restante do quadro necessário para o atendimento na unidade permanecerá sendo composto por mão-de-obra terceirizada.

Orestes de Melo Filho afirma que a Susam está realizando licitação para regularizar o processo de contratação da empresa terceirizada que dará suporte na unidade, mas que isto não deverá implicar na substituição de mão-de-obra. “As alterações ocorridas foram somente nos casos de substituição por concursados. Com a contratação de empresa terceirizada, a orientação da Susam é que aproveite a mão-obra já qualificada, que atua na unidade”, afirmou.

Orestes explica que, desde a deflagração da Operação Maus Caminhos, ocorrida em 2016, a UPA Tabatinga vem enfrentando processo de judicialização em relação às empresas contratadas para fornecimento de mão-obra. A atual administração, que assumiu em outubro de 2017, está atuando no sentido de regularizar o serviço, na forma legal e seguindo o que determinam os órgãos fiscalizadores.

A empresa Life, por exemplo, contratada em gestão anterior para substituir o Instituto Novos Caminhos nos serviços de Enfermagem (com enfermeiros e técnicos), encontra-se impedida de contratualizar com o Estado, após sofrer sanção administrativa da Comissão Geral de Licitação (CGL). A empresa contratada de forma emergencial para substituir a Life, até que se conclua a nova licitação – a E.Mariano – manteve os mesmos funcionários na unidade, o que deve acontecer também com quem vencer a licitação.

O secretário também ressalta que a Susam mantém convênio com o Hospital de Guarnição do Exército, para o atendimento à população de Tabatinga e municípios próximos. E que tem trabalhado junto com a prefeitura municipal, para fortalecer a assistência básica.

Orestes disse, ainda, que desde quando a atual gestão assumiu, já foram aplicados cerca de R$ 50 milhões na saúde do município. Nesses recursos estão incluídos repasses do convênio com o Hospital de Guarnição e a contratação de médicos para aquela unidade. Estão também incluídos custos com recursos humanos e abastecimento de medicamentos e itens hospitalares da UPA Tabatinga, compra de duas ambulâncias para a unidade e os serviços de UTI aérea para remover pacientes para a capital, quando necessário.

Nova gestão – A Susam também nomeou um novo gestor para a UPA Tabatinga: o enfermeiro emergencista Sanderson Teixeira de Lima, que tem 20 anos de experiência em serviços de urgência e emergência em Manaus. Ele atuou como gerente de Enfermagem no Instituto da Criança do Amazonas (Icam), além de trabalhar nas salas de emergência do Pronto-Socorro João Lúcio Machado, do Hospital e Pronto-Socorro da Criança (HPSC) da Zona Leste, HPSC da Zona Sul e da Zona Oeste.

Sanderson disse que vai priorizar, em sua gestão, a reestruturação dos serviços da unidade, além da capacitação de toda a equipe, para melhorar a assistência.