Segurança Pública | Amazonino Mendes inaugura programa “GuardiAM 24 horas”

Governo do Amazonas dá início ao “GuardiAM 24 horas”, que vai reforçar ações de inteligência na área da segurança

Projeto já é resultado da consultoria internacional da Giuliani Security e Safety

O governador Amazonino Mendes deu posse, na tarde dessa quarta-feira (22/8), ao coronel PM Walter Cruz no cargo de secretário extraordinário de governo. Ele irá coordenar a implantação e execução do projeto de segurança pública “GuardiAM 24 horas”, um dos primeiros resultados da consultoria internacional da Giuliani Security e Safety, contratada pelo governo estadual, em abril deste ano, para aprimorar o combate à criminalidade no Amazonas.

O governador destacou algumas conquistas importantes nos dez primeiros meses do novo governo na área de segurança pública, como a entrega de mais de 600 viaturas e mais de seis mil promoções.

Para o governador, o Amazonas será exemplo no combate à criminalidade no país.

Integração – O “GuardiAM 24 horas” vai ampliar a interação das forças de segurança: Polícias Civil e Militar, Bombeiros, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Com isso, as ações se tornarão mais efetiva em relação à investigação criminal, ao combate ao crime e o controle de crise.

O projeto será coordenado por Walter Cruz, que deixa a presidência da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Amazonas (Arsam). “Esse programa tem uma assessoria da consultoria internacional, mas criamos uma equipe multidisciplinar. Vamos trabalhar outras frentes: treinamento, inteligência, tecnologia e compartilhamento de informações. É obvio que vamos fazer com que todos participem. Nesse momento não pode haver zona de conforto, nem vaidade. Todos irão trabalhar, do soldado ao coronel. Todos serão cobrados”, destacou o novo secretário extraordinário.

Nesta fase inicial, Walter Cruz já realizou quatro reuniões de trabalho e iniciou outra reunião logo após a cerimônia de posse, dessa vez com a presença da equipe da GSS, que está em Manaus.

Experiência internacional – O projeto é fruto da consultoria da GSS, liderada por Rudolf Giuliani, conhecido internacionalmente pela implantação do programa Tolerância Zero, quando foi prefeito de Nova York e obteve resultado expressivo na redução de crimes. O Amazonas é o primeiro estado do Brasil a garantia da consultoria internacional da GSS, que também tem cases de sucesso no combate à criminalidade no Canadá, Guatemala, El Salvador, Honduras e Colômbia (especialmente em Medellín).

Redação Por Natália Dantas