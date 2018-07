Seduc remarca provas para o cargo de professor para setembro

As provas dos 7,92 mil candidatos ao cargo de professor 20 horas do concurso da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) foram remarcadas para o dia 2 de setembro. O exame será reaplicado especificamente para esse cargo porque, no dia do concurso, 8/7, em uma das salas, o lacre de uma das provas foi rompido por fiscais antes da hora, o que caracterizou falha humana.

Esses 7,92 mil candidatos concorrem a 180 vagas que se inscreveram para a prova que será realizada aqui em Manaus. Quem fez a prova para esse cargo no interior não precisará refaze-la. A medida beneficia quem perdeu a prova no dia 8/7.

Inicialmente, o exame estava previsto para ser reaplicado no dia no dia 22/07, mas foram reagendadas somente para setembro porque o Ministérios Públicos Estadual (MP-AM) e de Contas (MPC-AM) assinaram uma recomendação conjunta com pedido de suspensão do concurso. Até a nova data, a Seduc espera responder a todos os questionamentos dos órgãos de controle. O secretário da Seduc, Lourenço Braga, informou que a banca responsável pelo concurso, Instituto Acesso, respondeu a todos os questionamentos do MP e MPC. “Hoje (18/7) vamos responder ao MPC e amanhã ao MP, meu prazo para responder termina amanhã. Com essa resposta, a Seduc tem pleno conhecimento de que cumpriu sua obrigação de repor a sua verdade”, disse. Ao todo 238 mil pessoas se inscreveram no concurso público que tem previsão para 8,75 mil vagas.