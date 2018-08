Receita libera CNPJ para o candidato David que já programa caminhadas

O candidato ao governo do Amazonas pela coligação “Renova Amazonas”, deputado David Almeida (PSB), já está apto a iniciar a sua campanha eleitoral de rua, a partir do dia 16 de agosto, conforme estabelece a legislação eleitoral vigente. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), David teve o seu nome confirmado como candidato no dia 3 de agosto.

A Receita Federal, de forma sincronizada com a Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), liberou nesta sexta-feira (10) para o candidato, David Almeida, o seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), para concorrer às eleições gerais deste ano.

Logo depois da convenção do PSB que confirmou o nome de David como candidato da legenda ao governo, e do PT ter dito sim à aliança formada também pelo PMN, Podemos, Pros e PMB, o partido solicitou o registro do candidato junto ao TRE-AM. Quando o órgão eleitoral aceitou o registro, automaticamente ele pediu a liberação junto à Receita.

Ao receber o CNPJ, o candidato começou a programar caminhadas em Manaus e no interior, a partir da quinta-feira da próxima semana, dia 16 de agosto, dia oficial para início da campanha eleitoral.

“Esta é uma campanha totalmente diferente das campanhas dos anos anteriores. Sabemos dos desafios que temos pela frente mas estamos dispostos a continuar firmes, em Manaus e nos municípios, mostrando para as pessoas que é possível vivermos num Amazonas melhor. Dia 16 já estaremos nas ruas”, disse David.