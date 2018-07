PRF presta apoio à Secretaria de Saúde de Humaitá-AM

Nesta segunda-feira (16), teve início uma ação conjunta entre PRF e Secretaria de Saúde de Humaitá-AM, focada no combate ao sarampo na região.

As atividades irão se estender até o dia 15 de agosto, com horário de atendimento das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Além da Unidade Operacional (UOP) da PRF, as ações acontecerão na rodoviária do município e no porto da balsa do rio Madeira, na BR-320.

Por conta do número significativo de casos notificados, a Fundação de Vigilância em Saúde/AM, em parceria com os órgãos de Saúde da Capital e dos municípios do Estado do Amazonas, intensificou as ações de vigilância para interromper a transmissão do vírus e, assim, conter o surto de sarampo, visando à eliminação da doença na região.

O sarampo é uma doença infecciosa exantemática aguda, transmissível e contagiosa. Para a prevenção da doença, a vacina Tríplice Viral é a mais eficaz.

Neste primeiro dia, foram vacinados em torno de 150 pessoas no posto da PRF, totalizando 400 pessoas de 5 a 49 anos nos três locais de atendimento.

A ação conta com 08 profissionais da Secretaria de Saúde de Humaitá-AM e com o apoio dos policiais rodoviários federais de serviço.

