PREFEITURA DE HUMAITÁ ANUNCIA 34° FESTIVAL FOLCLÓRICO PARA  O MÊS DE AGOSTO

A Secretaria de Cultura do município lançou banner confirmando para o mês de agosto a realização do X MANGABAFEST 2018. O evento será realizado no Parque de Exposições DR. RENATO PEREIRA GONCALVES nos dias 10, 11 e 12 de agosto com a apresentação de várias atrações folclóricas regionais.

O prefeito Herivaneo Seixas disse a nossa redação que a cultura e o turismo não podem ficar de fora de sua gestão, temos que valorizar nossos talentos regionais que se preparam grande parte do ano, pensando neste festival que é tradição em nossa cidade.

“Estamos trabalhando sempre em parceria com o governo do estado, que tem nos proporcionados muitas oportunidades através da Amazonastur, com o aval do governador Amazonino Mendes. Convido a todos para participarem desta festa em nossa cidade! Obrigado a Deus e ao povo que sempre acreditou nesse pequeno homem aqui!” Finalizou o prefeito.

Texto Chaguinha

ACRITICA DE HUMAITÁ