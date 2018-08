Pré-campanha de Dodó Carvalho, é feita com visitas e diálogos em Manaus

Empresário do seguimento de transportes e navegações, Dodó Carvalho lançou pré-candidatura ao parlamento federal, iniciando sua caminhada política na Manaus Moderna, visitando e conversando com amigos, proprietários de embarcações, passageiros e trabalhadores do setor de navegação do local.

Com ideias e planos diferenciados dos demais pré-candidatos, o empresário se dispõe melhorar a vida dos trabalhadores deste setor, que precisam modernizar-se e melhorar sua infraestrutura na capital do estado. Dodó Carvalho cita que, o transporte naval, do qual depende milhares de pessoas na capital, precisa se reinventar urgentemente, para oferecer conforto e segurança aos usuários que constantemente precisam se deslocar aos municípios das calhas dos rios. Oriundo do município de Parintins, o pré-candidato mostrou humildade ao conversar com as pessoas, que aos poucos ficavam à vontade, percebendo que Dodó fala a linguagem popular, defendo uma causa justa e necessária, apresentando seus planos futuros, ouvindo as pessoas, que contribuirão em seus projetos de gestão política.

“Estou lançando minha pré-candidatura à câmara federal, para descentralizar a atuação de nosso legislativo federal, que tem se concentrado bastante somente na capital, o interior precisa ser inserido nesse processo, temos riquezas minerais altíssimas nos municípios, precisamos ordenar nossa produção verde, respeitando o meio ambiente de forma ordenada, cuidando das florestas e ao mesmo tempo, dando oportunidade ao povo interiorano, de plantar e produzir alimentos, que podem ser absolvidos no mercado consumidor de Manaus. Tenho planos e projetos a serem aplicados em vários seguimentos sociais de nosso estado, por isso estou aqui, me dispondo e me apresentando como uma ‘nova’ alternativa política em nosso estado!”. Concluiu Dodó.