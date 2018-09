“Policial vai ser respeitado pela população, valorizado pelo governo e temido pelo bandido”, diz David durante debate

O candidato ao governo pela coligação Renova Amazonas, David Almeida (PSB), participou, na manhã desta segunda-feira (03), de debate promovido pela Rádio e TV Tiradentes. O candidato falou das suas propostas para solucionar o abandono em que se encontra o Amazonas, principalmente o interior do Estado, e afirmou que hoje, depois dos quatro meses de governo interino, tem experiência para governar o Amazonas, com firmeza e transparência.

Mediado pelo radialista Ronaldo Tiradentes, o debate teve duração de, aproximadamente, duas horas e foi dividido em cinco blocos. Temas como Segurança Pública e geração de emprego e renda foram abordados entre os candidatos presentes.

Ao ser questionado sobre estar preparado para assumir o governo, pelo mediador do debate, o candidato David disse que, quando foi governador interino em 2017 – de maio a outubro -, conheceu como funciona a máquina do Estado e descobriu, que é o lugar apropriado para resolver os problemas criados por aqueles que já estiveram sentados por mandatos inteiros, mas que só faziam alguma coisa em ano eleitoral.

“Sei exatamente o que povo do Amazonas está passando. É por isso que sou candidato a governador, para mudar a vida das pessoas. É na cadeira de governador que é possível apresentar soluções para os problemas e oferecer mais condições às nossas famílias que sofrem há anos e só são lembradas em período eleitoral. É contra isso que estamos lutando. É possível viver num Amazonas com melhores serviços públicos, como saúde, educação e infraestrutura, pensando o Amazonas, além do asfalto”, explicou David.

Ao tratar do futuro do Estado, David disse que, em seu governo, ele vai dar ao Amazonas aquilo que as famílias merecem e pedem nos bairros mais carentes de Manaus e nos municípios mais longínquos, não apenas no período de eleição, como é feito há mais de 30 anos pelo menos grupo político que se alterna no governo. “Temos propostas para o Amazonas do futuro, que prega a transversalidade, que enxerga além do asfalto. As pessoas estão cansadas de sofrer com problemas na Segurança – que vive seu pior momento-, com a falta de medicamentos e médicos para atendimento, com falta de merenda escolar, com jovens sem emprego e sem formação que lhes garanta uma vaga no mercado de trabalho”, enfatizou.

Quando o assunto foi segurança pública, David disse ela se faz com investimentos em inteligência, aumento no efetivo, capacitação e valorização do policial. Além do fortalecimento da tropa, o candidato avaliou que segurança pública deve se fazer também com políticas sociais que vão contemplar a cultura, a educação e o lazer das comunidades, principalmente da juventude que, sem oportunidade de emprego e desenvolvimento social, é cooptada pelo crime organizado. Para ele, somente com esse conjunto de investimentos, a sensação de segurança será devolvida a todas as famílias do Estado.

“O policial vai ser respeitado pela população, valorizado pelo governo e temido pelo bandido. Hoje, os pais de família e trabalhadores saem de casa com medo, convivem como o medo 24 horas, até dentro de casa. Vamos implementar os programas Polícia Presente e a Rede de Proteção da Vida, os quais que vêm de encontro aos anseios dos amazonenses”, pontuou David.

Para o desenvolvimento econômico, David reafirmou o seu compromisso de trabalhar pelo asfaltamento da BR-319 e diminuir o estoque trânsito das cargas do Polo Industrial de Manaus (PIM), que hoje é de 15 dias, para até três dias. Para o interior do Estado, dentro do programa de Zoneamento Econômico e Ecológico, David disse que quer transformar o Amazonas em um dos maiores produtores de alimento do mundo, a partir da pesca e do beneficiamento do peixe, bem como com a produção de grãos no sul do Estado.