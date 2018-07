OPORTUNIDADE – FAEPI recruta profissionais para trabalhar nas eleições de 2018

Com um total de 523 vagas para atuar nas eleições 2018, a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Interiorização do IFAM (FAEPI) está recrutando profissionais para atuar no apoio gerencial e operacional das eleições 2018. A remuneração varia de R$1.100 a R$1.500. Os selecionados serão contratados em regime CLT com carga horária de 44 horas semanais.

Os interessados devem acessar o site www.faepi-ifam.org.br até o dia 20 de julho e efetuar a inscrição. O recrutamento será feito em três etapas, observando os pré-requisitos descritos no site.

As funções disponíveis são operador de urna, de transmissão e multiplicador tanto para a capital quanto para o interior. Os interessados devem ser maiores de 18 anos, estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio, ter curso de qualificação de no mínimo 40 horas ou experiência comprovada em carteira de trabalho na área de informática e residir no município para o qual está se candidatando.

A classificação levará em consideração as experiências em carteira de trabalho nas eleições suplementares de 2017 e/ou de 2016, dentre outras exigências que podem ser conferidas no site da FAEPI.