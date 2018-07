A velha política que Atola o Amazonas e afunda nosso povo a desigualdade social, faz mais uma vítima.

A exemplo do que já ocorreu outras vezes com Marcelo Ramos, HISSA Abraão e agora com REBECCA GARCIA, os senhores da política suja, corrompem nossas promessas de liberdade a “peso de ouro”, para evitarem a derrota, e seguirem matando sonhos, corrompendo jovens e sugando a vida dos amazonenses.

A vida é feita de momentos, mas o passado de histórias…

ACRITICA DE HUMAITÁ