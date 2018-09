Obras do Governo do Estado no sistema viário de Manaus vão além das vias principais

As obras de recuperação do sistema viário de Manaus sob a responsabilidade do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Manaus (SRMM) e Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), não privilegiam apenas as vias principais dos bairros, mas também locais que há tempos não recebiam nenhum tipo de serviço nesse sentido, como a rua Manaus, no bairro Coroado, zona leste da cidade.

Acompanhado do secretário da SRMM, Marcos Rotta, o governador Amazonino Mendes esteve no local, na tarde desta quinta-feira (27/09), para vistoriar as obras. “É uma escolha da equipe, à frente o Marcos Rotta, que foi vice-prefeito de Manaus e secretário municipal de obras. Ele tem a cidade mapeada. Foi uma coisa que se discutiu e ele disse: é uma boa a gente ir onde nunca é olhado, onde o povo realmente sofre pelo abandono”, declarou o governador.

“O nosso papel é ajudar a prefeitura. Não somos prefeitura, somos Governo do Estado, mas estamos ajudando todas as prefeituras do estado, do interior e daqui da capital. Esse é o nosso trabalho. Vez por outra pegamos uma avenida larga, a gente recompõe. Nosso trabalho esta sendo feito com concreto asfáltico, com bastante espessura. Trabalhamos na base e na sub-base para não ter rompimento do asfalto com facilidade. A gente quer uma coisa de fôlego”, destacou Amazonino Mendes.

*Frentes de trabalho* – Com pouco mais de 40 dias desde o início dos trabalhos no sistema viário de Manaus, o Governo do Estado já chegou a 65 frentes de obras, em cinco zonas da capital. “Estamos procurando mesclar as principais vias, os principais corredores da cidade, que estão no nosso projeto para serem executadas, com ruas como a rua Manaus, no Coroado, que há décadas não recebia um serviço de qualidade, diferenciado”, afirmou o secretário Marcos Rotta.

“Além da recuperação superficial das ruas, estamos fazendo aqui o recapeamento de 18 a 20 ruas para dar ao Coroado o mesmo padrão de qualidade que temos imprimido nas cinco zonas em que nós estamos atuando hoje. Vamos continuar acelerando esse ritmo para que a gente possa cumprir a determinação do governador que é melhorar a malha viária de Manaus”, completou o secretário da SRMM.

Próximo de completar 48 anos de existência, o bairro ganha um serviço de qualidade por parte do Governo do Estado, como atesta o autônomo Antônio Rodrigues, morador há mais de 35 anos do Coroado. “Estamos vendo que está sendo feito um trabalho de excelência aqui, além das vias principais. Passar somente nas ruas principais é fácil”, afirma o autônomo.

FOTOS: Bruno Zanardo / Secom