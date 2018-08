Obras do Governo do Estado de recuperação do sistema viário de Manaus geram mais de 1,3 mil empregos diretos e indiretos

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Manaus (SRMM) e Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), trabalha atualmente em 23 frentes de obras na capital, com serviços de revitalização do sistema viário. Até o momento, 1.330 empregos diretos e indiretos foram gerados. Na manhã desta segunda-feira (27/08), o governador Amazonino Mendes e o secretário da SRMM, Marcos Rotta, vistoriaram serviços que estão sendo executados na zona norte de Manaus.

A previsão da SRMM é de que novas vagas de emprego sejam abertas nos próximos dias, de acordo com as novas frentes de trabalho que serão abertas. Segundo Marcos Rotta, em breve, serão 35 frentes de obras nas zonas leste, centro-oeste, oeste, norte e sul de Manaus. A previsão é de que, até o final do ano, vias de 55 bairros sejam recapeadas ou recebam ações de tapa-buracos. O investimento do Governo do Estado, somente na recuperação do sistema viário de Manaus, é de R$ 146,1 milhões.

“Estou muito satisfeito, estamos com uma equipe – liderada pelo governador – muito atuante, presente 24 horas nas ruas da cidade de Manaus, domingos e feriados. Graças a Deus e a essa estrutura do estado, estamos trabalhando com condições”, declarou Rotta, durante vistoria do serviço de recapeamento na rua Creta, bairro Nova Cidade, zona norte da cidade.

O governador Amazonino Mendes também esteve no local vistoriando a obra e lembrou o começo do bairro. “O Nova Cidade foi uma obra gigantesca feita por nós, lá trás. Maior conjunto habitacional do Brasil, dez mil moradias, com um detalhe importante: tudo isso foi feito sem recurso de BNH (Banco Nacional da Habitação) ou Caixa Economia. O que tem aqui ainda foi o que nós fizemos naquela época”, afirmou Amazonino se referindo ao seu segundo mandato como governador, entre 1995 e 1998.



O governador pôde constatar que os moradores da rua 141 do Nova Cidade tiveram que improvisar e usaram restos de entulhos para tapar os inúmeros buracos da área. “Veja o que o povo faz pra trafegar”, disse ao ressaltar que o investimento do Governo na recuperação das ruas de Manaus visa melhorar a qualidade de vida da população.

“Aqui no Nova Cidade, estamos fazendo serviços de recapeamento, drenagem, sarjeta, meio-fio. As pessoas estão encantadas com a ação. Aqui havia o impedimento da entrada de ambulâncias, dos ônibus, da polícia. A infraestrutura beneficia a todos e traz mais segurança para as pessoas. É nessa linha que vamos continuar atuando”, observou o secretário Marcos Rotta. “A orientação do governador é que a gente acelere o ritmo para dar à cidade o que ela merece. Estamos avançando”.



*Geração de emprego* – “Estamos construindo muito mais que ruas em Manaus. Estamos construindo um futuro melhor para todos, com qualidade de vida e geração de empregos. Somente com essas ações do Governo do Estado, estamos gerando mais de mil empregos, diretos e indiretos, em Manaus. A previsão é de que com a duplicação do número das frentes de obras, as construtoras invistam, ainda mais, na contratação de pessoal para suprir a nossa demanda”, afirmou o secretário da SRMM, Marcos Rotta.

Ao todo, cinco construtoras atuam diretamente na execução dos trabalhos de revitalização. Entre elas, a construtora Etam que, para a execução dos serviços, contratou 180 pessoas para os cargos de operadores de vibro acabadora, de mesa acabadora, rolo de chapa e rolo pneu, retroescavadeira, motorista de caminhão toco, encarregado de pavimentação, apontador, eletricista, vigia, mecânico leve, bombeiro hidráulico, nivelador, engenheiro civil, entre outros. Vinte pessoas foram chamadas para vagas de pedreiro e ajudante de pedreiro.

“Nós entrevistamos 200 pessoas. Para a contratação exigimos experiência na função de, no mínimo, seis meses, curso conforme a função, habilitação para operadores e certificado de curso para operadores de equipamentos. Nas próximas semanas novas vagas devem surgir para quase todos os cargos, de acordo com a demanda dos serviços”, comentou Gustavo Brugnara, engenheiro civil da Etam.

*Novas vagas* – Ainda de acordo com o engenheiro Brugnara, nas próximas semanas devem surgir vagas para os seguintes cargos: encarregado de pavimentação, operador vibro acabadora, operador mesa acabadora, operador rolo de chapa, operador rolo pneu, operador mine, motorista de caminhão toco, apontador, rasteleiro, ajudante, vigia, topografia, auxiliar de topografia, operador retroescavadeira e mecânico leve.

A revitalização do sistema viário de Manaus começou na quinta-feira (16/08), pelas avenidas Rio Negro e Vitória, no bairro Colônia Terra Nova, zona norte. Até o momento, foram utilizados seis mil toneladas de asfalto para executar os serviços de tapa-buracos e também o recapeamento em dez bairros de cinco zonas de Manaus.

*Fotos: Bruno Zanardo*