O Amazonas tem 632 candidatos à deputado estadual, disputando 24 vagas

Com 632 candidatos, o Amazonas é o estado da região Norte com o maior número de concorrentes ao cargo de deputado estadual na eleição deste ano. São seis candidatos a menos do que no pleito de 2014, de acordo os números do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Como há 24 vagas para a Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM) em jogo na eleição, a proporção é de 26,3 candidatos por cadeira no Legislativo. Levando em consideração o número de eleitores do Amazonas (2,42 milhões), há um candidato para cada 3.841 pessoas aptas a votar.

Na região Norte, atrás do Amazonas no número de postulantes a Deputado Estadual aparece o Pará, com 611 candidatos. Os paraenses, que em 2014 foram os eleitores nortistas com mais opções de escolha para o cargo, terão 169 candidatos a menos este ano.

Além dos 632 candidatos ao legislativo estadual, o Amazonas conta com 132 a deputado federal, nove ao senado e sete ao governo.

AM é o 9º do País

Na eleição deste ano, ao todo, 17.073 pessoas se candidataram a deputado estadual no País. O Amazonas é o 9º estado com maior número de candidatos. São Paulo (2.014) e Rio de Janeiro (2.335) lideram o ranking.

Tocantins, outro estado do Norte, é o que possui menor número de candidatos ao legislativo estadual: 222 concorrentes.