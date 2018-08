O AMAZONAS PRECISA VOLTAR A CRESCER E PRA ISSO ACONTECER É NECESSÁRIO AUTORIDADE, COMPETÊNCIA E EXPERIÊNCIA, DIZ OMAR AZIZ DURANTE ENTREVISTA

Em entrevista à um portal de notícias em Manaus, na tarde desta terça-feira, 14, o senador e candidato ao governo do Amazonas Omar Aziz (PSD), destacou que o Estado do Amazonas passa neste momento por uma crise institucional faltando inclusive autoridade para se combater o narcotráfico.

“Eu tenho conhecimento de causa, tenho certeza absoluta que hoje nós temos um problema muito sério, de distorções sociais, que tem levado os nossos jovens a serem cooptados pelas organizações criminosas. Na questão da saúde o caos é total, falta tudo dentro dos hospitais”, disse Omar.

Durante a entrevista, Omar também lembrou que no seu governo o Hospital 28 de agosto era considerado como um dos melhores do país e hoje sofre com o descaso.

“Esse sistema que está aí, está caótico. Nada funciona. Quando eu fui governador eu me colocava ao lado das pessoas. Eu consegui fazer com que o programa Ronda no Bairro ameniza-se o sofrimento de muitas mães. Fui o governador que em apenas quatro anos, conseguiu entregar mais casas na história do Amazonas”, explicou Omar.

Aziz frisou na entrevista que quer fazer com que o Amazonas volte a ter expectativa e perspectiva de crescimento “é possível, com autoridade, com vontade e principalmente com experiência em fazer as coisas acontecer”.