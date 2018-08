Pesquisa eleitoral mostra Omar fora do 2º turno

O senador Omar Aziz (PSD) candidato ao governo do Amazonas, aparece fora da disputa no segundo turno das eleições gerais deste ano, de acordo com a pesquisa do Projeta, divulgada nesta quinta-feira (23). A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional do Estado (TRE-AM) sob o n.01053/ 2018.

No primeiro cenário, Omar aparece em quarto lugar, com apenas 8,2% das intenções de votos no primeiro turno da disputa, enquanto que Wilson aparece em terceiro lugar, com 18,1%.

Amazonino Mendes (PDT) que disputa à reeleição aparece com 28,3% das intenções de votos, enquanto que o Presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, David Almeida (PSB) continua crescendo e aparece com 19,0% das intenções dos votos nesse primeiro turno.

De acordo com os números, o próximo Governador do Amazonas vai ser escolhido, como de praxe, no segundo turno das eleições que serão realizadas no dia 28 de outubro. A disputa estará entre Amazonino Mendes e David Almeida.

No segundo turno David aparece com 41,5%, contra 35,5% de Amazonino. Já se o Amazonino fosse para o segundo turno com Wilson Lima, o governador teria 36.0%, contra 44,5% das intenções dos votos dos amazonenses.

A pesquisa ouviu 1.500 pessoas dos municípios de Manaus, Parintins, Manacapuru, Itacoatiara, Coari, Iranduba, Presidente Figueiredo e Maués.

Rejeição

A pesquisa revelou ainda que Omar lidera o ranking da taxa de rejeição. Segundo os dados, 28,0% dos amazonenses não votariam no candidato. Amazonino vem em segundo lugar, com 27,2% do índice de rejeição. David aparece com 13,6% e Wilson 8,0%.

