NOTA DE PESAR

O governador do Amazonas, Amazonino Mendes, lamenta, com profundo pesar, a morte de José de Araújo Rodrigues, nesta quarta-feira (12/09), aos 89 anos de idade.

Natural do município de Fonte Boa, o tabelião aposentado era casado com Terezinha de Jesus de Albuquerque Lins Rodrigues e pai de seis filhos, incluindo a presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), conselheira Yara Lins. Ele deixa ainda 14 netos e sete bisnetos.

Na certeza que o estado perde um grande cidadão, o governador do Amazonas reitera condolências a familiares e amigos de José de Araújo Rodrigues.