MOTOQUEIRO DE IRANDUBA MORRE ATROPELADO NA BR 319

Um tragico acidente envolvendo um veículo de marca Peugeot de cor vermelho vinho de placas NCA 4222 de Porto Velho e uma motocicleta que vinha em direção contrária ao veículo.

Como foi o acidente?

As informações oficiais, colhidas com BO da policia Civil de Rondonia. Confirma a morte do motoqueiro WELLINGTON COSTA DE SOUZA de 39 anos, de idade. Natural de Pitimbu/Paraíba.

Morador do Residencial RIO SOLIMÕES, CENTRO. Cidade, de IRANDUBA/AM.

Que teve morte instantânea após ser atropelado em sentido contrário por um veículo modelo Peugeot conduzido por N. N. A. ROCHA , de 26 anos, que sofreu hematomas leves sendo conduzida ao atendimento médico, e em seguida conduzida a delegacia de Polícia. Segundo boletim de ocorrência, a condutora do veículo apresentava visíveis estado de embriaguez, mas recusou-se a fazer exames do bafômetro, mesmo a condutora declarar ter amanhecido bebendo em Humaitá. A PRF encontrou geleira com latas de cervejas dentro do veículo da condutora que responderá pelo crime de Homicídio Culposo.

O veículo vinha de Humaitá em direção a Porto Velho e após a condutora dormir na direcao se chocou violentamente contra uma motocicleta modelo CG Titan KS de cor preta, placas NPA 7143 que saiu de Porto Velho em direção a Manaus, vitimando o condutor da motocicleta que tinha participado de um encontro de motociclistas na capital rondoniense.

As fotos postadas nos grupos de Whatsapp mostram a situação dos veículos após a colisão. A motocicleta é o seu condutor se partiram em várias partes.

Lamentavelmente é mais um acidente que entra para estatística que afirma que bebida é direção não combinam, vidas e famílias sofrem as perdas de uma irresponsabilidade que normalmente poderiam ser evitadas.Colaboração Rondôniagora

Texto: Chaguinha

Acrítica de Humaitá