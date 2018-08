Marinha do Brasil abre 90 vagas para o nível Médio Técnico

A Marinha do Brasil (MB) está com inscrições abertas para o concurso público de nível médio técnico do Corpo Auxiliar de Praças (CAP). As inscrições podem ser feitas até às 23h59 do dia 10 de setembro de 2018, horário de Brasília.

A seleção é destinada a candidatos com nível médio técnico, sem a exigência de experiência profissional anterior.A taxa de inscrição é de R$ 70,00 e o pagamento pode ser realizado até o dia 18 de setembro.

Quem pode se inscrever



Homens e mulheres brasileiros ou naturalizados que tenham entre 18 anos completos e menos de 25 anos, no dia 1° de janeiro de 2019, que tenham o ensino médio técnico completo e que estejam em dia com as obrigações civis e militares, dentre outras condições prescritas no Edital.

Como participar



Interessados devem acessar o site www.ingressonamarinha.mar.mil.br. Quem preferir, poderá inscrever-se pessoalmente nos Postos de Atendimento ao Candidato, distribuídos por todo o país. O horário de atendimento é das 8h30 às 16h30.

As vagas



Este ano, são ofertadas 90 vagas para os candidatos, sendo: Administração (4), Administração Hospitalar (4), Contabilidade (8), Edificações (4), Eletrônica (4), Enfermagem (4), Estatística (3), Estruturas Navais (3), Gráfica (5), Marcenaria (4), Mecânica (6), Metalurgia (6), Motores (4), Processamento de Dados (16), Química (3), Radiologia Médica (4), Secretariado (4) e Telecomunicações (4).

Detalhes do Concurso Público



Os interessados farão prova de conhecimentos profissionais, com 50 questões objetivas e redação, com duração total de quatro horas. Os que forem aprovados nessa primeira etapa realizarão os Eventos Complementares, que são: Verificação de Dados Biográficos (VDB), Inspeção de Saúde (IS), Verificação de Documentos (VD), Avaliação Psicológica (AP) e Teste de Aptidão Física (TAF) que engloba corrida com o percurso de 2.400 metros em até 16 minutos para o sexo masculino e 17 minutos para o sexo feminino e natação com o percurso 25 metros em até 50 segundos para o sexo masculino e 1 minuto para o sexo feminino. Os testes físicos serão realizados em dois dias não consecutivos.

Conheça o Curso de Formação



Os aprovados nas diversas fases do concurso serão convocados para realizar o Curso de Formação no Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA), na cidade do Rio de Janeiro. Durante o curso, os alunos recebem ajuda de custo de cerca de R$ 900,00. Ao final do curso, eles serão nomeados Cabos da Marinha recebendo uma remuneração aproximada de R$3.380,00.

Os candidatos ingressarão na Marinha como Praças na graduação de Cabo e poderão seguir carreira e serem promovidos a Terceiros-Sargentos, Segundos-Sargentos, Primeiros-Sargentos e, por último, a Suboficiais.

Serviço



Concurso Público para Ingresso no Corpo Auxiliar de Praças da Marinha (CP-CAP)



Inscrição: 20/08/2018 a 10/09/2018

Valor:R$ 70,00

Informação ao candidato:

Edital disponível no site: www.ingressonamarinha.mar.mil.br 20/08/2018 a 10/09/2018R$ 70,00 [email protected] /(92) 2123-2278