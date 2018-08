Manacapuru recebe David com festa

O candidato ao governo do Estado pela Coligação Renova Amazonas, David Almeida (PSB), deu o pontapé inicial à sua campanha de rua, na tarde desta quinta-feira (16), no município de Manacapuru, Região Metropolitana de Manaus (RMM). Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) e ex-governador interino do Amazonas, David foi recebido por milhares de pessoas com gritos de pedidos pela renovação da política amazonense.

Com o slogan “Pra mudar e resolver”, a primeira ação do candidato começou com adesivaço na praça da Cohaban, seguida de uma grande caminhada ao longo da avenida Pedro Rates, a principal via da Terra da Ciranda. Durante o trecho de um quilômetro de caminhada, David foi parado em vários pontos por moradores do município que pediam sua volta para o governo. David foi governador interino do Amazonas por 144 dias no ano passado – de maio a outubro.

Emocionada em encontrar David durante a caminhada, a dona de casa Cármen Castro de Souza pediu que ele voltasse a governar o Estado. “David, nós precisamos que você volte para cuidar do nosso Amazonas. O nosso município está abandonado. A nossa estrada avançou muito, quando o senhor foi governador. Mas, depois que o senhor saiu, ela ficou muito tempo parada e só agora, próximo do ano eleitoral, que voltaram a mexer na duplicação”, comentou.

O candidato disse que esse tipo de manifestação, como a da manacapuruense, passou a ganhar intensidade em todos os municípios do estado do Amazonas pelos quais ele já passou depois que saiu do governo. “Quando estive governador, eu vi que era possível, com vontade política, fazer o bem pelas pessoas do nosso Estado. Em pouco mais de quatro meses, conseguimos recuperar a economia e oferecer melhores serviços na saúde, além de asfaltar mais de 400 quilômetros de estradas, como os 17 quilômetros da duplicação da AM-070, e de ramais, como a concretagem de 8 quilômetros do Arapapá, aqui em Manacapuru”, disse.

David, que é Cidadão Manacapuruense – título concedido no ano passado pela Câmara Municipal de Manacapuru -, após a caminhada, agradeceu a receptividade da cidade,. Em entrevista a uma rádio FM local, ele reforçou o seu compromisso de fazer um governo moderno e compromissado com o desenvolvimento do Amazonas a partir de investimentos na infraestrutura, na educação, na saúde, no setor produtivo e na segurança.

“O Amazonas tem, hoje, um orçamento que voltou a dar sinais reais de recuperação. Dos R$ 16 bilhões estimados para este ano, já é possível dizer que ele deva chegar à casa de R$ 19 bilhões. É um recurso que, se bem administrado, pode ser usado para levar saneamento básico e água para as torneiras dos nossos irmãos do interior que moram na beira dos maiores rios do mundo, mas não têm água encanada. Nosso compromisso é com as pessoas”, salientou David.