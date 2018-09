Josué Neto é vítima de “Fake News” e diz que vai tomar providências cabíveis

Circula no aplicativo de mensagens WhatsApp, suposta conversa entre políticos do Amazonas e donos de veículos de comunicação falando mal de servidores públicos em um grupo de campanha do governador Amazonino Mendes (PDT), que tenta reeleição.

Entres os nomes de políticos mostrados na conversa está o do deputado estadual Josué Neto (PDT), candidato a reeleição, que nem faz parte da base eleitoral de Amazonino e é quem mais tem emendas aprovadas e sancionadas para a melhoria de trabalho de varias classes de servidores públicos.