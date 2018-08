Humaitá em parceria com o governo do estado, inauguram o segundo Centro Multifuncional do Estado

Foi inaugurado na manhã desta segunda-feira (13) em Humaitá, no sul do Amazonas o segundo o Centro Multifuncional da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema). A primeira aconteceu no dia 29 de junho em Parintins, Outras duas unidades estão sendo construídas em Apuí e Boca do Acre. A solenidade contou com a presença do Secretário de Meio Ambiente do Estado Marcelo Dutra, representantes do Banco Alemão de Desenvolvimento KFW, do prefeito municipal Herivaneo Seixas, vereadores e secretários municipais e autoridades local.

Marcelo Dutra, secretário de estado da SEMA e presidente do IPAAM disse que, o Centro Multifuncional será a porta de regularização das atividades produtivas e fundiárias, no município que contará ainda com assistência técnica e agricultura indígena oferecidos pelos dois órgãos ambientais, Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), Secretaria de Estado de Política Fundiária (SPF) e a Fundação Estadual do Índio (FEI).

Secretaria de Meio Ambiente de Humaitá já poderá receber autorização do IPAAM para as primeiras atividades de emissão de Licença de Operação (LO) para projetos de empreendimentos produtivos de baixo carbono. “O governo do Amazonas, através deste centro, oferece a partir de agora todos os meios possíveis para que os produtores rurais, pecuaristas e produtores de soja, possam produzir dentro da ciência de sustentabilidade, assim a gente tem a certeza de que a Floresta em pé vai valer mais que a deitada”. disse Marcelo Dutra.

O Centro Multifuncional é uma parceria do Governo do Estado, Prefeitura de Humaitá com a Cooperação Financeira Brasil/Alemanha do Banco Alemão de Desenvolvimento KfW e da Gopa (Cooperação Técnica Internacional), dentro do Projeto Prevenção e Combate ao Desmatamento e Conservação da Floresta Tropical no Estado do Amazonas (Profloram), com um investimento de R$ 1,077 milhão. Esta ‘nova’ unidade vai funcionar como polo de atendimento para outros municípios da região sul do Amazonas.

O novo prédio conta com 420 metros quadrados de área construída, com salas climatizadas, computadores, mesas, cadeiras e móveis de escritório. Além do complexo, a equipe de trabalho que trabalhará na unidade terá como apoio logístico uma motocicleta, uma picape modelo L-200 Mitsubishi, equipamentos de GPS, máquina fotográfica e scanner para que os servidores possam oferecer os serviços ambientais com qualidade aos produtores rurais de Humaitá.