HERIVANEO SEIXAS FAZ A ABERTURA DOS JOGOS DE RUAS NO BAIRRO DE NOVA ESPERANÇA

Com um Ginásio cheio de jovens anciosos para iniciarem os Jogos de Ruas do bairro de Nova Esperança, o prefeito do povo Herivaneo Seixas deu o sinal verde na abertura oficial das partidas.

O prefeito anunciou ainda a entrega do ginásio reformado com as cores padrão de sua gestão, dizendo que outros ginásios também serão recuperados até o final do ano. O ginásio recebeu novos refletores em substituição aos que estavam queimados, e sua estrutura física passou por reformas gerais.

*”Estou cuidando dos nossos patrimônios sem deixar de trabalhar em todos os setores de nossa administração, o Bairro de Nova Esperança recebeu ornamentação em sua via principal com plantas que vão embelezar ainda mais nossa cidade. A iluminação publica recebeu novas lâmpadas e seguimos trabalhando firme com a graça de Deus. Agradeço ao governador Amazonino é ao povo de Humaitá pelo apoio e confiança em nosso trabalho. Mais é mais coisas estão chegando para torna Humaitá a cidade que todos nos queremos”*. Finalizou o prefeito.

Texto Chaguinha

ACRITICA DE HUMAITA