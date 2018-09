Governo vai entregar UPA de Itacoatiara, nesta segunda-feira (24)

A Secretaria de Estado da Saúde (Susam) entrega, nesta segunda-feira (24/09), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) de Itacoatiara, município a 165 quilômetros de Manaus. A unidade, que começou a ser construída em 2010, teve obras retomadas em outubro do ano passado, logo que o novo Governo do Estado assumiu. A unidade foi equipada, recebeu recursos humanos e agora estará à disposição dos mais de 90 mil habitantes do município, para atendimentos de urgência e emergência de baixa complexidade.

O secretário estadual de Saúde, Orestes Guimarães de Melo Filho, ressalta que a UPA Itacoatiara é uma das obras retomadas e concluídas pela atual gestão, que serão entregues este semestre, junto com a UPA da Cidade Nova, em Manaus, e o SPA do Distrito de Santo Antônio do Matupi, em Manicoré. O Hospital do Careiro Castanho, que estava na mesma condição, foi concluído e entregue no mês de junho passado. “No momento em que chegamos ao governo, foram identificadas as obras que estavam paralisadas e a UPA de Itacoatiara foi uma delas. Fizemos uma avaliação do que seria necessário para a conclusão e estamos entregando, agora, para a população”, disse.

Orestes também ressalta que a UPA 24h é de grande importância para o ordenamento do sistema de saúde do município de Itacoatiara. “Com esta unidade, o sistema municipal de saúde fica reforçado, com todos os níveis de assistência à disposição da população. Portanto, é uma obra que está sendo entregue com grande alegria, pois vai trazer inúmeros benefícios para os moradores”.

O prefeito Antônio Peixoto, de Itacoatiara, disse que só tem a agradecer ao Governo do Amazonas por concluir e entregar a UPA, que começou a ser construída em 2010, quando ele também era prefeito. “É uma dupla satisfação, porque essa obra começou quando eu também fui prefeito e está sendo entregue também na minha gestão. É mais um serviço que Itacoatiara recebe do Governo do Estado, que há três meses nos deu uma escola de Tempo Integral”, afirmou.

Com investimentos de R$ 5.127.146,39, entre obras, equipamentos e mobília, a UPA Itacoatiara foi construída por meio de convênio entre o Governo do Amazonas e o Governo Federal. A unidade possui 07 leitos de observação e vai realizar serviços de urgência e emergência de baixa complexidade nas áreas de clínico geral e pediatria, oferecendo ainda suturas e curativos, inalação, gesso, raio x, eletrocardiograma e coleta de exames.

A secretária Executiva Adjunta do Interior, da Susam, Edylene Pereira, destaca que as UPAs não fazem internação, podendo o paciente ficar em observação por até 8h. “Quando necessário, é feita a transferência para a unidade de maior porte”, observa.

A secretária municipal de Saúde, de Itacoatiara, Keitiane Mendonça, disse que a UPA vai ajudar a desafogar o Hospital José Mendes. “Nós prentendemos tirar da porta de entrada do hospital esses atendimentos que a gente entende hoje como ambulatorial. Vamos direcionar para UPA e deixar o hospital exclusivamente para as emergências, para os pacientes mais graves, vítimas de enfarte, por exemplo. Temos o corredor cheio de pessoas com atendimentos que poderiam ser feitos na Unidade Básica e hoje será feito pela UPA”.