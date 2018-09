Governo do Amazonas reativa mais quatro Centrais de Flagrantes e passa a ter 15 DIPs abertos 24 horas

Os outros 15 DIPs de Manaus terão pessoal e viaturas permanentes, após as 18h, para demandas que precisem ser encaminhadas às Centrais de Flagrantes

Nesta segunda-feira (24/09), quatro Distritos Integrados de Polícia (DIPs) nas zonas norte e leste de Manaus, passam a funcionar como Centrais de Flagrantes, oferecendo atendimento integral à população. O anúncio foi feito pelo secretário extraordinário da área de Segurança, coronel Walter Cruz, no 26⁰ DIP, no bairro Santa Etelvina, zona norte. Na ocasião, o governador Amazonino Mendes visitou a unidade policial, que passou a funcionar 24 horas. As outras Centrais de Flagrantes reativadas hoje foram: o 4° DIP no bairro Grande Vitória, 11° DIP no bairro Coroado e o 13° DIP no bairro Cidade de Deus, na zona leste.

As Centrais de Flagrantes funcionam 24 horas, com equipes completas formadas por delegados, escrivães e investigadores. “Nesse período que estamos todos do sistema de segurança integrados, fizemos um esforço para termos hoje 15 delegacias funcionando 24 horas. Infelizmente, no ano passado, havia apenas seis delegacias abertas em tempo integral. Essas quatro que reativamos agora funcionam nas chamadas manchas criminais e são resultado de uma preparação das delegacias para o programa GuardiAM 24h, seguindo orientação que recebemos da consultoria (Giuliani Security & Safety) para começar a trabalhar tecnicamente e cientificamente”, afirmou Walter Cruz ao destacar que a Central de Flagrante no 26⁰ DIP é estratégica por ser esta a unidade que registra o maior número de ocorrências na capital.

O secretário informou, ainda, que os demais 15 DIPs de Manaus espalhados na seis zonas da cidade passam a funcionar 24 para registro de Boletins de Ocorrência e a contar com viaturas para encaminhar o cidadão que precise de atendimento nas Centrais de Flagrantes. “Isso é avanço, mostra que o Governo quer fazer o que é melhor para atender a população, trabalhando de forma integrada”, frisou Walter Cruz.

O governador Amazonino Mendes lembrou que nos seus últimos mandatos à frente do Executivo deixou 30 delegacias funcionando de portas abertas. “Há 15 anos, quando eu estava no Governo, construí 30 novas delegacias e proibi de ter portas. Por que? É para ficar aberta 24 horas. Aí veio outro governador e mandou por portas nas delegacias. Houve uma regressão muito grande, uma perda brutal, um avanço violento da criminalidade. Hoje nós estamos comemorando 15 delegacias de plantão. Quer dizer, avançamos de seis para 15. Isso não quer dizer que vamos parar por aqui. Vamos até o final do ano vamos ter as 30 de plantão com equipe completa”, disse Amazonino.

*Novas Centrais de Flagrantes e as abrangências* – O 4° DIP está situado na avenida Perimetral, esquina com Travessa B-9, s/n, comunidade Grande Vitória, bairro Gilberto Mestrinho. A nova Central de Flagrantes da zona leste irá atender as ocorrências do bairro Gilberto Mestrinho e das comunidades que o integram, além de atender delitos ocorridos na área do 28° DIP, que compreende os bairros Colônia Antônio Aleixo, Puraquequara e as respectivas comunidades, situadas nessas áreas da cidade.

O 11° DIP está localizado na avenida Beira Rio, s/n, segunda etapa do bairro Coroado, zona leste. Esta Central de Flagrantes irá atender as três etapas do bairro Coroado e as ocorrências da área do 29° DIP, compreendida pelo bairro Mauazinho, também na zona leste.

O 13° DIP, situado na rua Nossa Senhora da Conceição, s/n, bairro Cidade de Deus, zona norte, atende as demandas do bairro Cidade de Deus, dos loteamentos Fazendinha e Parque dos Estados. Além das comunidades Aliança com Deus, Alfredo Nascimento, Gustavo Nascimento, Nossa Senhora da Conceição e dos conjuntos Braga Mendes, Vila Nova, e segunda e terceira etapa do conjunto Cidadão Viver Melhor. Como Central de Flagrantes, o 13° DIP irá atender as ocorrências da área do 27° DIP, que abrange o bairro Novo Aleixo e os conjuntos que o compõe.

O 26° DIP está localizado na rua Vitória Régia, s/n, bairro Santa Etelvina, zona norte da capital. A unidade policial atende as ocorrências do bairro Santa Etelvina, Monte das Oliveiras, Conjuntos Habitacionais Viver Melhor e Cidadão cinco e sete, bairro Lago Azul e as Comunidades da Zona Rural de Manaus, localizadas até o quilômetro 53, da Rodovia Estadual AM – 010.

*Delegacias Especializadas que funcionam como Centrais de Flagrantes:*

Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), situada na Avenida Desembargador João Machado, bairro Alvorada, zona Centro-Oeste;

Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), na Avenida Mário Ypiranga Monteiro, Conjunto Eldorado, bairro Parque Dez de Novembro, zona Centro-Sul da cidade;

Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), localizada na Rua 6, Conjunto Vista Bela, bairro Planalto, zona Centro-Oeste, também têm atendimento 24h, com delegados, escrivães e investigadores.

Além dessas, a Delegacia Especializada em Roubo, Furtos e Defraudações (Derfd), situada na rua 7 de Abril, segunda etapa do bairro Alvorada, zona centro-oeste; A Delegacia Especializada em Roubo e Furtos de Veículos (Derfv), na avenida Professor Nilton Lins, nº 345, bairro Flores, zona centro-sul, e a Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher-Anexo (DECCM-Anexo), prédio anexo ao 13° DIP, no bairro Cidade de Deus, zona norte, funcionam 24 horas para registros de Boletins de Ocorrências.