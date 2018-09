Governo do Amazonas firma parceria com Crea-AM para fiscalizar obras na capital e interior

Para atestar e garantir a qualidade das obras executadas pelo Governo do Estado, tanto na capital quanto no interior do Amazonas, as Secretarias de Estado da Região Metropolitana de Manaus (SRMM) e de Infraestrutura (Seinfra) assinaram, nesta quinta-feira (13/09), um Termo de Cooperação Técnica com o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Amazonas (Crea-AM).

O termo foi assinado, na sede do Conselho, pelos secretários da SRMM, Marcos Rotta, e da Seinfra, Oswaldo Said, e pelo presidente em exercício do Crea-AM, Francisco Carlos Tavares Amorim.

De acordo com a parceria firmada, serão estabelecidos mecanismos de cooperação institucional para a fiscalização da regularidade na execução de projetos; execução de obras e prestação de serviços.

Para o secretário da SRMM, Marcos Rotta, poder contar com a anuência do Crea-AM só aumenta a credibilidade na prestação dos serviços públicos junto à população. “Vamos trazer para as nossas atividades a experiência, o profissionalismo e, acima de tudo, a competência do corpo técnico do Crea. Com essa parceria, teremos a garantia de que entregaremos à população um serviço de qualidade, com padrão de excelência”, afirmou Rotta, ao ressaltar que, com a expertise do Crea-AM, “ganham as obras públicas, em termos de qualidade, e também a sociedade, que será beneficiada com serviços de maior durabilidade”.

Ciente da importância e da boa imagem do Crea-AM perante à sociedade amazonense, o titular da Seinfra, Oswaldo Said, afirmou que essa parceria cria, ainda, um canal permanente entre as secretarias e a instituição para a troca de informações e também de proposição de ações conjuntas.

Na avaliação do presidente em exercício do Crea-AM, Francisco Carlos Tavares Amorim, a assinatura do termo garante que a engenharia esteja mais próxima das ações desenvolvidas pelo Governo do Estado. “O papel do Crea-AM é somar forças em prol da sociedade, que precisa dos nossos serviços. É uma satisfação muito grande para instituição firmar parcerias que contribuam para o desenvolvimento do nosso estado. E nosso corpo técnico está pronto para servir”, destacou.

*Obras em curso* – Hoje, a SRMM mantém mais de 40 frentes de trabalho na recuperação e revitalização da malha viária de Manaus, com investimento de R$ 146 milhões. Ao todo, 55 bairros de Manaus das zonas norte, sul, leste e oeste serão beneficiados com serviços de tapa-buracos, recapeamento, meio-fio e sarjeta.

O Governo do Amazonas investe mais de R$ 405 milhões na recuperação do sistema viário no interior do Estado. São 53 municípios beneficiados, sendo 43 com obras já licitadas e 10 com processo de licitação já iniciado. Entre os trabalhos realizados, estão ações de tapa-buracos, recapeamento asfáltico, drenagem e terraplanagem, entre outros.

*Fotos:* Alexandre Fonseca / SRMM