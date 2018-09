Governo do Amazonas assegura que não há duplicidade de obras no sistema viário de Manaus

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento da Região Metropolitana (SRMM) e da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), informa que não há sobreposição de serviços de recuperação do sistema viário de Manaus, que está sendo executado desde o último dia 16 de agosto. Todo o trabalho realizado até o momento, nas 25 frentes de trabalho em curso, está documentado, inclusive com registros de imagens das condições de cada via antes, durante e depois do recapeamento asfáltico.

O secretário estadual de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Manaus, vice-prefeito licenciado, Marcos Rotta, afirmou que não há qualquer prejuízo ao erário público relativo à execução das obras nas ruas da capital, onde a SRMM atua respaldada por sua competência legal, descrita no artigo IV do Capítulo II do Decreto 36.191/2015, que estabelece as competências e finalidades da pasta.

“Posso afirmar com toda a tranquilidade e responsabilidade que não há duplicidade de trabalhos de recuperação das ruas de Manaus. As equipes de obras só entram em campo depois que uma equipe de engenheiros atesta a necessidade de intervenção”, afirmou Rotta, ao destacar que a SRMM, bem como a Seinfra, estão à disposição dos órgãos de controle para apresentar qualquer esclarecimento necessário.

Rotta ressaltou que o projeto básico de recuperação do sistema viário, que foi elaborado há quatro meses para ser licitado, elencou vias que até aquele momento necessitavam de recuperação. “Se neste momento de execução, encontrarmos vias que já recebem serviços do Município, a via será retirada da programação de investimentos do Governo”, frisou.

O secretário estadual de Infraestrutura, Oswaldo Said, destacou que a Seinfra, como órgão responsável pela fiscalização dos trabalhos de recuperação do sistema viário da capital, está com engenheiros acompanhando a execução das obras e dispõe de relatório detalhado, que também está à disposição para consulta.

Obras avançam – O Governo do Amazonas investe R$ 146,1 milhões na recuperação do sistema viário de Manaus, que já recebe intervenções em 25 frentes de obras em 17 bairros das zonas norte, leste, sul, centro-oeste e oeste. Além de melhorar a mobilidade urbana, beneficiando moradores e as condições de deslocamentos da polícia, bombeiros e ambulâncias, os trabalhos executados até aqui estão gerando 1.300 empregos diretos e indiretos. De acordo com Rotta, cerca de 450 trabalhadores que estão nas obras estavam desempregados.