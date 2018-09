Governo do Amazonas anuncia promoção de 1,9 mil policiais militares e bombeiros

O governador Amazonino Mendes assinou, nesta sexta-feira (21/09), os atos de promoção de carreira de 1,9 mil policiais militares e bombeiros do Amazonas. O anúncio foi feito pelo secretário extraordinário, coronel Walter Cruz, e pelo secretário de Segurança Pública, coronel Anézio Paiva, ao lado dos comandantes das duas corporações e de entidades e associações representantes das categorias. Das promoções realizadas, 1.642 são para policiais militares e 258 para bombeiros.

As atas de promoção foram encaminhadas para publicação no Diário Oficial do Estado. Em coletiva realizada no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na zona centro-sul da capital, o secretário de Segurança destacou que a medida é justa e reconhece o trabalho dos policiais e bombeiros militares. “A promoção é o ápice da valorização do seu serviço prestado à sociedade amazonense. É um dia de festa para os policiais e bombeiros militares. Só temos a agradecer a cada um dos policiais e bombeiros promovidos pelo serviço de excelência que estão fazendo”, disse.

Com as novas promoções, o governo estadual contabiliza 7.973 policiais militares promovidos desde outubro de 2017, resolvendo todo o passivo de pendências de avanço na carreira dos servidores da categoria. As promoções assinadas hoje estão dentro do cronograma regular, iniciado em agosto, e fazem parte das metas de implantação do programa GuardiAM 24 horas.

Do Corpo de Bombeiros, estão sendo promovidos 258 bombeiros. De outubro para cá, o número de promovidos totaliza 642 militares.

De acordo com o coronel Walter Cruz, o programa do governo amazonense está entrando na sua terceira fase. Depois do diagnóstico da segurança, criação de grupos de trabalho multidisciplinares e análise de propostas, está sendo preparada a lista de projetos que serão submetidos para a consultoria Giuliani Security & Safety.

“Esse é um programa de governo que tem a finalidade de reduzir a criminalidade e trazer tranquilidade pública, utilizando como ferramenta essencial a consultoria internacional do doutor Giuliani. Ela se formata em quatro grandes ferramentas: tecnologia, inteligência, treinamento e integração. Vamos usar essas quatro ferramentas através de grupos multidisciplinares, que vão prospectar os dados e formatar projetos que melhorem o desempenho e atendimento à sociedade”, disse.

O comandante geral da Polícia Militar, coronel Cláudio Silva, e o comandante geral do Corpo de Bombeiros, coronel Mauro Freire, participaram da solenidade e destacaram os avanços que a medida representa às duas corporações.

Todas as patentes atendidas – As promoções da Polícia Militar atendem todas as patentes. A maior parte das promoções é para praças, com 1.575 policiais militares. Ao todo, 67 oficiais estão sendo contemplados com a progressão da carreira. Conforme dados do Comando da Polícia Militar, um oficial está sendo promovido a coronel.

Outros benefícios – O governador Amazonino Mendes aprovou este ano um reajuste escalonado da data-base dos policiais militares, o que não era cumprido desde 2015. Além disso, o governo reajustou em 100% o auxílio-alimentação e o auxílio-moradia para policiais militares e bombeiros. Pagou o auxílio-fardamento, no valor de R$ 2.275, para os policiais militares.

Na Polícia Civil, 1.144 delegados, escrivães, investigadores foram promovidos. Cem delegados foram alçados à 3ª classe. O governo também extinguiu a 5ª classe, beneficiando 188 delegados, e fez o pagamento da última parcela do escalonamento.

Em abril, promoveu aumento salarial de 42% para peritos criminais, legislas e peritos odontolegistas da Polícia Técnico Científica do Amazonas, que estavam há quatro anos sem melhorias salariais.