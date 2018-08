Governador Amazonino Mendes vai vistoriar obras do sistema viário no interior para assegurar qualidade dos serviços

O governador Amazonino Mendes irá vistoriar obras executadas pelo Governo para recuperação do sistema viário dos municípios do interior do Estado. A decisão foi tomada após receber informações, de equipe de fiscais da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), sobre queixas da população quanto à qualidade dos serviços em algumas cidades.

Por determinação do governador, a Seinfra intensificou a fiscalização das obras nos municípios com o dever de cobrar das empresas vencedoras das licitações a melhor qualidade no serviço prestado, sob pena de terem que refazê-lo.

Segundo o secretário da pasta, Oswaldo Said, desde o início de agosto, 23 municípios já receberam a visita de fiscais de obras da Seinfra. Em algumas das cidades, como Eirunepé e Maués, os engenheiros fizeram recomendações quanto à necessidade de melhorar a qualidade do asfalto usado no recapeamento das ruas das sedes dos municípios.

“A preocupação que a gente tem é que são obras demais. Nunca vimos tantas obras no Estado, em todos os municípios praticamente. A gente quer saber o andamento, a qualidade dessas obras”, enfatizou Amazonino Mendes, que começa as vistorias na próxima semana.

Atualmente, o Governo do Amazonas trabalha com obras de recuperação do sistema viário em 36 municípios, 10 estão em mobilização (ou seja, as obras já estão preparadas para começar) e mais 10 em processo de contratação das empresas responsáveis pelos serviços.

O investimento direto do Governo do Estado em obras de recuperação do sistema viário no interior soma mais de R$ 405 milhões. Além disso, convênios do Executivo Estadual com prefeituras destinam outros R$ 35 milhões somente para obras de infraestrutura viária nas cidades.

Os fiscais da Seinfra já percorreram os municípios de Anori, Borba, Carauari, Codajás, Eirunepé, Envira, Fonte Boa, Guajará, Ipixuna, Itacoatiara, Itamarati, Itapiranga, Manicoré, Maués, Rio Preto da Eva, Nhamundá, Novo Airão, Novo Aripuanã, Parintins, Urucará, Urucurituba, Careiro Castanho e Autazes.

Nesta quarta-feira (29/08), os engenheiros da Seinfra seguem para mais uma série de visitas em Santa Izabel do Rio Negro, Barcelos, São Gabriel da Cachoeira, Canutama e Boca do Acre.

De acordo com o engenheiro da Seinfra, Carlos Eduardo, que compõe a equipe de fiscalização, esse trabalho é importante para o acompanhamento do andamento e qualidade das obras. “Essas obras do sistema viário contemplam todo o sistema de drenagem, pavimentação, base, sub-base e, por isso, precisamos intensificar a fiscalização para que sejam entregues com qualidade para a população”, explica Carlos Eduardo.