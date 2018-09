Governador Amazonino Mendes promove mudanças no comando das Polícias Militar e Civil

O governador Amazonino Mendes determinou mudanças na cúpula dos órgãos do sistema de segurança, que foram anunciadas nesta terça-feira (04/09) pelo secretário extraordinário, coronel Walter Cruz. As mudanças feitas no Comando da Polícia Militar do Estado do Amazonas (PMAM), na Delegacia-geral da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) e na Corregedoria do Sistema de Segurança fazem parte da implantação do GuardiAM 24 horas, programa de reestruturação do setor, resultado da consultoria da Giuliani Security & Safety.

O novo comandante-geral da PMAM será o coronel José Cláudio Nonato da Silva, que substituirá o coronel David Brandão. O Subcomando Geral ficará a cargo do coronel Ayrton Ferreira Norte, no lugar do coronel Álvaro Cavalcante. O novo chefe do Estado Maior da PMAM é o coronel Carlos Lopes, que sucederá o coronel Júlio Sérgio Costa.

Na Polícia Civil, o delegado Frederico Mendes substituirá Mariolino Brito no cargo de delegado geral, e Ivo Martins assumirá o cargo de delegado-geral adjunto, substituindo o delegado Antônio Chicre Neto.

Para a Secretaria Executivo Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada foi nomeado o coronel Gilberto Gouvêa. Subordinada à Secretaria de Segurança Pública, a pasta é responsável, dentre outras áreas, pela coordenação do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) e estava sem titular.

A Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública também terá novo titular. Para substituir a delegada Iris Trevisan foi nomeado o coronel PM Hidelberto de Barros Santos.

“Essas mudanças são rotina na administração pública. Precisávamos de perfis para auxiliarem a formatação do programa GuardiAM. Todos fizeram excelente trabalho, e deram importantes contribuições. Todas essas mudanças são no intuito de melhorar a segurança pública”, disse o Coronel Walter Cruz.