Fecani define músicas que vão disputar premiação de R$ 123 mil

A coordenação do 33º Festival da Canção de Itacoatiara (Fecani) divulgou nesta sexta, dia 17, as 34 músicas classificadas para concorrer ao prêmio maior do tradicional evento do calendário cultural do Amazonas, de 5 a 8 de setembro, na cidade que fica a 260 quilômetros de Manaus.

De acordo com a coordenação do Fecani, a cargo da Associação dos Itacoatiarenses Residentes em Manaus (Airma), os artistas inscreveram mais de 300 músicas, que foram avaliadas por professores e maestros da Escola de Música da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) sem a identificação do autor.

As 34 canções classificadas disputarão uma premiação total de mais de R$ 123 mil, segundo informa o site do festival. Além dos R$ 18 mil para a vencedora, a organização vai distribuir prêmios para a segunda e terceira colocadas, ao melhor intérprete e à melhor letra.

O corpo de jurados é formado por pessoas de fora de Manaus, que ficam isoladas durante todo o festival como forma de garantir a lisura do julgamento.

São esperados 200 mil visitantes na cidade durante os quatro dias do Fecani, segundo os organizadores. Além do concurso musical, a programação do evento inclui dezenas de outras atrações esportivas, sociais e de lazer.

Atrações nacionais e da terra

A Airma confirmou três atrações nacionais para o Fecani, que são Jorge Aragão no dia 6, grupo Revelação, dia 7, e fechamento no dia 8 com o cantor Frejat.

Também estão confirmados 22 shows de artistas da região, como David Assayag, Uendel Pinheiro, Arlindo Jr., Luso Neto, Cileno, Didi Andrade, entre outros.

Músicas classificadas para o 33° Fecani

Foto: Reprodução/site Fecani