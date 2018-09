Em São Gabriel da Cachoeira, Amazonino anuncia que construirá maternidades  em nove polos do interior

O candidato à reeleição pela coligação “Eu voto no Amazonas”, Amazonino Mendes (PDT), afirmou, neste domingo (9), que construirá um novo hospital e maternidade em São Gabriel da Cachoeira e em outros oito municípios do interior do Amazonas. O anúncio foi feito durante visita ao município, localizado a 852 quilômetros de Manaus. Na agenda, o governador participou de reunião com populares e lideranças, e destacou os investimentos que vem trazendo avanços para o município.

Em encontro com moradores do município, Amazonino, ao lado da candidata a vice-governadora, Rebecca Garcia (PP), recordou a parceria entre Governo e Exército para atender a população são-gabrielense no Hospital de Guarnição do Exército, e afirmou que construirá um novo hospital e maternidade na cidade, ampliando a oferta de serviços de saúde para os moradores da região.

Atualmente, todos os atendimentos de alta e média complexidade no município se concentram na unidade de saúde gerenciada pelo Exército, que possui convênio com o Governo do Estado. No Governo Amazonino Mendes, o hospital recebeu R$ 2 milhões do Estado, e até o final do ano receberá mais R$ 1 milhão. Com o recurso, além de manter o hospital, o Exército deverá ampliar o quadro de médicos, contratando profissionais de ginecologia, pediatria e ortopedia.

“Quero agradecer o serviço do Exército no hospital, mas no próximo Governo, se eleito, farei também um hospital do Estado para São Gabriel”, declarou o governador, que foi recebido pelo prefeito Clóvis Corubão (PT).

A criação de novas maternidades, segundo a candidata a vice-governadora Rebecca Garcia, supre uma demanda de atendimento de saúde às mulheres do interior. A estratégia é do novo programa de atenção à saúde da mulher que será implantado pelo Amazonino. “Estarei, ao lado do Amazonino, insistindo para que todos os serviços de atendimento à mulher venham até São Gabriel. Nós vamos trazer, para o Amazonas, nove maternidades polo e uma delas vai estar aqui em São Gabriel, para que nossas mulheres possam ter nossos filhos de maneira digna, como nós merecemos ser tratadas. Assim como a maternidade, muitos outros benefícios virão para nossas mulheres porque essa chapa aqui tem mulher para falar por vocês e defender vocês”, destacou Rebecca.

Investimentos

Além de anunciar o novo hospital, o candidato a reeleição falou também sobre os investimentos feitos no município, em dez meses de governo. “Arranjei dez milhões de reais para o sistema viário. Foi iniciada a terraplanagem, mas a chuva não está deixando os trabalhos acontecerem. As máquinas estão aqui, e acabaram de chegar no porto as balsas com asfalto. Do aeroporto para cá, vi muitos buracos e não gostei. Vamos fechar todos os buracos, até a BR, pois não posso trabalhar na área federal. Mas o Alfredo, após um pedido meu, brigou em Brasília (DF) e colocou R$ 18 milhões na conta do Exército para esta obra. A ordem de serviço já foi dada. Voltando a Manaus, vou conversar com o general sobre isso. Nosso compromisso é sério com o povo”, disse.

Em dez meses à frente do Governo do Estado, Amazonino iniciou um projeto de reconstrução de São Gabriel da Cachoeira. São mais de R$ 13,5 milhões sendo investimentos em obras de tratamento de água, sistema viário, recuperação de estradas, além de recursos para a saúde, economia, produção rural e social.

Amazonino destinou R$ 10,3 milhões para as obras do sistema viário, que beneficiarão os 44 mil habitantes de São Gabriel da Cachoeira. Além disso, determinou também obras para a recuperação da estação de tratamento de água do município, e de construção de bueiro e restauração da Estrada de Camanaus.

No fomento à economia e social, o Governo Amazonino Mendes beneficiou 30 empreendedores locais com mais de R$ 113 mil em microcréditos. Por meio do Fundo de Promoção Social (FPS), apoiou o Centro Missionário Salesiano (Isma) com R$ 149 mil em bens para laboratórios de corte e costura, design e informática, beneficiando indiretamente 350 pessoas.

Amazonino visitou o município acompanhado da candidata à vice-governadora, Rebecca Garcia (PP), do candidato ao Senado, deputado federal Alfredo Nascimento (PR) e dos candidatos a deputado estadual Wilker Barreto (PHS), Dr. Vicente (PV), Beleza (PV) e Adjuto Afonso (PDT).