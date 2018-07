Em recesso parlamentar, David cumpre agenda oficial em São Gabriel da Cachoeira e Fonte Boa

Os municípios de São Gabriel da Cachoeira, na região do Alto Rio Negro e Fonte Boa, na região do Médio Solimões, passaram a contar com o apoio técnico oferecido pelo Parlamento Estadual do Amazonas.

Nesta sexta-feira (20), o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado David Almeida (PSB), esteve nas duas cidades e assinou, junto às Câmaras de Vereadores, termo aditivo entre os legislativos, que contempla, por exemplo, a hospedagem dos sites das Câmaras dentro do site da Aleam.

A Assembleia Legislativa tem sede na capital, mas somos representantes de todo o Amazonas. É uma alegria a cada novo aditivo que assinamos com as Câmaras de Vereadores porque podemos contribuir, com ações que na ponta, vão beneficiar e garantir melhorias para o desenvolvimento desses municípios”, afirmou David.

A maioria das Câmaras não possui site próprio e as poucas que possuem, precisam arcar com todas as despesas. David ressaltou que, a partir dessa parceria, a Aleam oferece capacitação e suporte técnico sem custos para os legislativos municipais.

A iniciativa foi comemorada pelos vereadores de São Gabriel da Cachoeira e Fonte Boa.

“Estamos muito gratos por toda atenção e apoio que recebemos da Assembleia. Em breve teremos nossa Lei Orgânica atualizada, disponível em quatro idiomas. Para nós, é uma conquista que nos deixa bastante orgulhosos e não seria possível sem o suporte dado pelo CCOTI”, salientou o presidente da Câmara de São Gabriel da Cachoeira, vereador Alex Gonçalves.

Em Fonte Boa, a presidente da Câmara destacou os ganhos que a parceria com a Aleam vai permitir. “Como presidente deste poder, só temos a agradecer pois iremos conseguir melhorar nossa atuação como parlamentares, o que consequentemente vai resultar em ganhos para nossa população”, frisou a vereadora Neiverlici Oliveira.

Os deputados Abdala Fraxe, Platiny Soares, Francisco Souza e Cabo Maciel integraram a comitiva.