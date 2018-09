economia do interior do Amazonas é prioridade, afirma David Almeida (PSB 40)

O candidato ao governo pela Coligação Renova Amazonas, David Almeida (PSB), reforçou nesta terça-feira (11), durante entrevistas a portais e TVs, que vai priorizar a implantação dos programas de desenvolvimento econômico do Estado, com foco no fortalecimento da Zona Franca de Manaus (ZFM), principalmente nas potencialidades no interior. Nesta terça-feira, David concedeu entrevistas ao Portal A Crítica, da Rede Calderaro de Comunicação, ao Jornal do Amazonas e o Portal G1 Amazonas, ambos da Rede Amazônica.

Dentre os temas abordados, David ressaltou que um dos principais compromissos do seu governo será transformar o Amazonas no melhor Estado do Brasil, aproveitando o que os municípios têm de recursos naturais, e investir na exploração das potencialidades, com regulamentação da exploração mineral, por exemplo, em cidades como Manicoré e Boca do Acre, sempre levando em consideração a sustentabilidade e a preservação da floresta.

“Precisamos tirar o Amazonas do abandono em que se encontra há mais de 30 anos. Na semana passada, estive em 13 municípios, e o descaso com as famílias amazonenses precisa acabar. Temos o compromisso de promover o desenvolvimento socioeconômico do Estado com distribuição de renda, legislação tributária justa, respeitando o nosso meio ambiente. Temos todas as condições de sermos o melhor Estado desse país, o que falta é gestão”, afirmou.

Para David, uma das saídas é implantar o programa de Zoneamento Econômico Ecológico, que prevê, dentro do seu plano de governo, a regulamentação da exploração mineral familiar. Em municípios como Nova Olinda do Norte, Manicoré e Autazes, que possuem reservas de minérios, David explicou que a ideia é criar as condições para a exploração dessas riquezas, sem prejuízos ao meio ambiente, de maneira que seja priorizado o desenvolvimento socioeconômico desses municípios.

O candidato disse que, além de criar as condições necessárias para que as atividades de exploração mineral sejam regulamentadas, ele vai dotar os polos da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), nos municípios, com cursos voltados para as potencialidades de cada cidade/região. “Se os municípios de Anori e Carauari têm potencial para produzir açaí de qualidade, por que não ter um curso na UEA para capacitar as pessoas com gestão para esse fim? Vamos dar oportunidades aos jovens desses municípios no campo da educação, que é o único caminho para o desenvolvimento”, enfatizou David.

Para a Zona Franca de Manaus, David reforçou que o seu governo vai garantir a segurança jurídica que as grandes empresas precisam no nosso modelo econômico, para continuarem gerando riqueza, expandindo os seus negócios e, com isso, atrair novas empresas para geração de novos dos postos de trabalho no Polo Industrial de Manaus (PIM).

“Nós vamos trabalhar para desenvolver o nosso interior e dar melhores condições de vida para as famílias das nossas cidades. Mas o governo precisa dar a atenção à Zona Franca de Manaus que ela merece, para manter os empregos que ela gera hoje e possa gerar ainda mais. Para isso, chega de terrorismo em relação à questão dos incentivos fiscais. Nós vamos dar a segurança jurídica de que as empresas precisam”, garantiu David.