Dono da PROSSEG SEGURANÇA é perseguido e morto a tiros de fuzil no Parque das Laranjeiras

O proprietário da empresa de segurança patrimonial Prosseg foi executado após ter o carro abordado por um grupo de homens encapuzados, na noite desta quinta-feira, 19/07, no bairro Flores, na Zona Centro-Sul. Diversos tiros foram efetuados contra o veículo da vítima, que morreu a caminho do hospital. O crime ocorreu por volta das 22h, no conjunto Parque das Laranjeiras.

Segundo a polícia, minutos antes do tiroteio, a vítima estava no carro – um Jeep, de cor branca – na companhia do filho, uma criança de 6 anos. Ao perceber que estava sendo seguido, o empresário ligou para familiares e seguiu em alta velocidade até a casa da ex-mulher para deixar o menino em segurança.

Conforme relatos repassados à polícia, a criança entrou em casa correndo e a vítima voltou a acelerar logo em seguida.

“Ele começou a ser atingido na Rua Conde de Sergimirim e atravessou a Avenida das Torres, subindo no meio-fio. Segundo informações, ele já estava sendo seguido por indivíduos em um carro Prisma de cor escura”, disse a sargento da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

O empresário foi atingido no ombro e no coração. Ele ainda foi encaminhado ao Pronto-Socorro 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no caminho para a unidade.

O veículo do empresário estava completamente crivado de tiros. Pelo menos 21 projéteis atingiram a lataria e os vidros do Jeep. A polícia informou que foram encontradas cápsulas de pistola 380 e 40. Os suspeitos fugiram e ainda não foram identificados.

Policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) estiveram no local junto com a perícia para iniciar as investigações em torno do caso. Com informações do G1.