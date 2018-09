DODÓ CARVALHO É O FEDERAL DO MÉDIO E BAIXO AMAZONAS, DIZEM ELEITORES

Uma candidatura em marcha acentuanda, assim pode ser definida a caminhada por terra, por ar e principalmente pela água, que o empresário Dodó Carvalho, candidato a Deputado Federal, realiza em prol de uma representatividade para região do Médio e Baixo Amazonas.

Dodó Carvalho tem base em Parintins e Manaus, mas, está irradiando para muito além das fronteiras naturais de sua atuação empresarial. Em cidades como Maués, Nhamundá, Barreirinha, Urucurituba, São Sebastião do Uatumã, Itacoatiara, Urucará, Itapiranga, Boa Vista do Ramos, sua mensagem voltada para os problemas, sonhos e perspectivas do beiradão, chegam como pólvora para uma população que há décadas não elege um representante para “brigar” por projetos e verbas em Brasília. “O Dodó é uma esperança que veio até nós, porque ele tem uma visão apurada do que nós, do interior, precisamos, ele é um caboclo da várzea, que sabe onde aperta o calo”, declarou Mayhumi Said, natural de Maués, durante uma grande caminhada a favor da candidatura de Dodó.

Ela vai votar no candidato com convicção. “O Dodó é meu candidato das propostas e da representação, acredito nele, voto nele”, afirmou.

Comunidades e vilas

Além de percorrer ruas, becos e praças, a campanha de Dodó se notabliza por chegar à vilas e comunidades onde a presença de políticos compromissados é rara. Nesse último final de semana, ele esteve no Curuçá, região de Boa Vista do Ramos e Vila Cândida, pertecente a agrovila de Cametá, municipio de Barreirinha. Nas duas comunidades, a receptividade foi grande. “São cidadãos brasileiros, eles querem ser ouvidos e eu estou aqui para ouvir e acreditar que é possivel realizar”, afirmou Dodó Carvalho. Para a moradora Helilma Gato, de Boa Vista do Ramos, Dodó Carvalho é o nome consolidado do Médio e Baixo Amazonas. “Se tem um nome que representa nossa região, por ter total identidade com ela, esse nome é Dodó Carvalho”, fala com convicção. Para Helilma, Dodó reúne qualidades que o credenciam para a disputa. “Ele é novo, nunca foi político, não quer fazer da política um emprego, é um empresário bem sucedido e tem uma história de vida limpa, e o principal: tem amor pelo interior”, finalizou Helilma.