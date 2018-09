Dodó Carvalho defende Fundo da Marinha para renovar frota dos barcos no Amazonas

Segundo o candidato, as embarcações para o transporte de passageiros tem relevância e interesse social. Mas precisa de investimentos na renovação da frota.

O candidato a deputado Federal Dodó Carvalho (PSD) 5588, defenderá no Congresso Nacional que os pequenos e micro empresários do Amazonas tenha acesso ao subsídio do Fundo Nacional da Marinha Mercante (FMM).

A ideia é modernizar a frota de embarcações no estado. Visto ser o principal meio de transporte na região.

“Vamos defender em Brasília uma política pública para a renovação da nossa frota. Dessa forma gerar mais emprego e renda para o setor e conceder mais comodidade e segurança as passageiros. Os Barcos de Madeira seriam renovados pelos barcos de ferro. Queremos que os barcos sejam a garantia do pagamento. Pois existe o subsídio do Fundo da Marinha Mercante para Navios Petroleiros, Balsas Graneleiras, Barcaças e Estaleiros. Então é possível fazer chegar o financiamento para os empresários do Amazonas e região Norte“, comentou Dodó.

Atualmente a contratação dos subsídios do Fundo da Marinha Mercante é feito junto ao BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste ou Banco da Amazônia.

Nesta segunda-feira Dodó Carvalho e colaboradores vão realizar várias caminhadas nas ruas de Parintins e pedir apoio ao candidato a governador Omar Aziz (PSD) de número 55.