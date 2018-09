DEDEI LOBO CRESCE EM POPULARIDADE, E PODE SE TORNAR O DEPUTADO ESTADUAL MAIS VOTADO DO INTERIOR

O candidato a deputado estadual DEDEI LOBO 70.456 não para sua peregrinação política, após lançar candidatura nos municípios de Humaitá e Lábrea, na sexta e no sábado, neste domingo (02), esteve na Ilha encantada de PARINTINS, apresentando um pouco de seu trabalho realizado quando prefeito de Humaitá e secretario de Produção Rural do Estado.

*”Fiquei muito feliz em Parintins, onde conquistei novos eleitores para nosso projeto de renovação política na Assembleia, Obrigado ao povo parintinense, vamos AVANTE com o 70.456 Dedei Lobo deputado estadual“*. Disse o candidato.

Com sua campanha nas ruas em 43 municípios do interior, Dedei Lobo desponta forte como postulante a uma cadeira de deputado estadual nesta eleição em 2018. O candidato tem somado apoios, ao apresentar seu trabalho executado quando esteve ocupando cargos públicos, onde recebeu reconhecimento internacional em três países, Espanha, Inglaterra e Estados Unidos, onde realizou palestras como convidado pelo *SEBRAE/BRASIL*.

O sul do Amazonas poderá ganhar um representante natural da região que, ver no *“Zoneamento Econômico Ecológico”* a libertação da região das forças ambientais, que impedem o homem do campo de produzir e gerar renda sem degradar o meio ambiente, Dedei Lobo acredita no potencial agrícola, e reafirma que só iremos ter voz no parlamento quando tivermos alguém comprometido com nossa região, que conheça de fato nossos problemas e que apresente projetos sociais que funcionem de fato, pois perdemos 40 anos de desenvolvimento votando sempre nas mesmas pessoas, finalizou o candidato.

