David vai caminhar sem Vanessa (PC do B) e Praciano (PT)

AMAZONAS – Segundo os presidentes estaduais do PT, deputado Sinésio Campos, e do PSB, vereador Marcelo Serafim, não há nenhuma chance da senadora candidata à reeleição Vanessa Grazziotin, do PCdoB, vir a integrar a coligação do candidato a governador David Almeida (PSB).

A notícia foi divulgada no início da noite desta quinta, dia 9, pelo portal Amazonas Atual e hoje pelo portal BNC.

Sinésio afirmou que a comunista terá apoio apenas informal, sem direito a subir no palanque de David e sem usufruir do tempo de propaganda na TV, porque não integra a aliança petista-socialista.

O petista assegura que não há chance de sucesso na tentativa do PCdoB de conseguir entrar na coligação por interferência da cúpula nacional do PSB. Nesta quinta, Vanessa anunciou que estava indo de Brasília para Manaus para tentar convencer o diretório estadual. Sinésio disse que não tem acordo.

Serafim disse que o acordo com o PT não incluiu compromisso com Vanessa, e tê-la na aliança é descartado.

Nas Redes Sociais eram grandes as críticas a David Almeida por uma possível aliança com Vanessa Grazziotin do Partido Comunista.