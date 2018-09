David tem como meta asfaltar oito mil quilômetros de estradas e ramais, em quatro anos

O candidato ao governo do Estado pela coligação Renova Amazonas, David Almeida (PSB), afirmou no domingo (23) que uma das suas principais metas na infraestrutura será asfaltar oito mil quilômetros de estradas, ramais e vicinais, nos quatro anos de gestão, caso vença a disputa eleitoral. São dois mil quilômetros por ano. A afirmação foi feita durante visita à comunidade do Janauari, no quilômetro oito da rodovia AM-070, no município de Iranduba (a 25 quilômetros de Manaus).

Quando esteve governador interino do Amazonas – de maio a outubro de 2017 -, David deu ordem de serviço para o asfaltamento do ramal. Em 144 dias de governo, David deu a ordem para asfaltar mais de 400 quilômetros de ramais, vicinais e estradas. Entre as estradas, ele entregou 17 quilômetros asfaltados da duplicação da AM-070. Deixou ainda a ponte sobre o rio Ariaú, com todas as estacas prontas para finalização da obra. Depois que ele saiu do governo, nenhum quilômetro da estrada foi asfaltado.

“Com a experiência que vivi naqueles quatro meses de governo interino, eu vi que é possível fazer muito pelo Amazonas na infraestrutura. Asfaltamos estradas, ramais e vicinais em todo o Estado. Realizamos sonhos de 30, 40 e até 50 anos, em municípios como Iranduba, Rio Preto da Eva, Manacapuru, Guajará, Manaquiri, Nova Olinda do Norte, entre outros. Vi que a cadeira de governador é o lugar certo para fazer mais pelo povo do interior e garantir que o transporte escolar atenda as crianças das comunidades, e o agricultor possa escoar a sua produção. Nós vamos garantir isso para mais amazonenses no nosso governo”, afirmou David.

No Iranduba, David entregou as obras de asfaltamento dos ramais do Janauari, Serra Baixa e ramal do Um de Açutuba. Em Manacapuru ele realizou obras na Vila do Jacaré, Repartimento Tuiué, Vila do Campinas, Vila de Caviana, estrada do Arapapá. No município do Rio Preto da Eva, David levou asfalto para os ramais Alto Rio, Baixo Rio, Procópio e o ZF-9. Em Presidente Figueiredo, foram beneficiados com o pacote de obras o ramal da Morena e a estrada de Balbina. Os ramais do Barro Alto, Limão e Andiroba, no município de Manaquiri, também foram asfaltados na gestão David.

David deu ainda a ordem de serviço para asfaltar ramais e estradas em Tabatinga, como os ramais do Incra, do Urumutu, Novo Progresso, Novo Paraíso, Terra Santa e Perimetral Norte. Em Itacoatiara, o ramal do Macaco Cego; em Itapiranga, o ramal da Enseada; em São Sebastião do Uatumã, o ramal do Santana; em Guajará, o ramal do Gama; em Nova Olinda do Norte, a estrada do Fontenelle; e em Envira, a restauração de estradas e vicinais. Já no Careiro Castanho, ele deu a ordem de serviço para asfaltar as ruas. A empresa até chegou a pavimentar e preparar o solo para o asfaltamento dos ramais do São José e do Cinturão Verde, mas, as obras foram destratadas pelo atual governo, que até hoje não retomou os serviços.

O candidato observou que o Estado tem recursos para fazer investimentos importantes como esses no interior do Estado e avaliou como estratégia para o desenvolvimento econômico facilitar o acesso do produtor rural para ele escoar a produção. “Nós vamos transformar o Amazonas em um dos maiores produtores de alimento do país. Mas, para isso, é necessário investir antes em infraestrutura e logística. Se já fizemos mais de 400 quilômetros, em apenas quatro meses. A meta de dois mil quilômetros por ano é saudável para os recursos do Estado. É um projeto que vai gerar emprego e renda para o povo do interior”, avaliou David.