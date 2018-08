David e Jorge se encontram para alinhar propostas do plano de Governo

Confirmado como candidato ao governo do Amazonas pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), neste fim semana, o deputado David Almeida (PSB), reuniu na manhã desta segunda-feira (06), com o advogado Jorge Guimarães, indicado pelo Partido dos Trabalhadores como candidato a vice na chapa da coligação Renova Amazonas. Eles adiantaram que as conversas para definir o plano de governo estão bem adiantadas, e até a sexta-feira (10),

O encontro aconteceu na sede do PSB, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus, um dia depois de a executiva regional do PT ter aprovado, por unanimidade, o apoio ao nome do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, David como candidato ao governo do Amazonas, com uma chapa formada ainda pelos partidos Podemos, PMN, PMB e Pros.

David destacou a experiência do advogado Jorge Guimarães no segmento trabalhista e afirmou que a aliança com o experiente gestor vai somar muito ao plano de governo. Jorge que é advogado da Central Única dos Trabalhadores (CUT), é ex-delegado da Superintendência Regional do Trabalho, e ex-secretário da Infância e da Juventude, do ex-prefeito Serafim Corrêa.

“O doutor Jorge Guimarães é um militante atuante dos trabalhadores, que vai somar muito conosco nesta eleição, com a sua experiência, com a sua expertise. Essa parceria, é em prol, das mudanças que o Estado do Amazonas tanto precisa e que tanto almeja. Portanto, eu tenho a honra e satisfação de estar ao lado do doutor Jorge para que possamos mudar o Amazonas”, disse David.

Escolhido como o candidato a vice-governador, entre outros cincos nomes do PT, na noite de domingo, Jorge Guimarães disse que se sente muito honrado pela decisão do seu partido, que hoje dá a coligação mais de um minuto e meio de tempo de TV.

“Em primeiro lugar, quero agradecer a recepção maravilhosa que tivemos no PSB e agradecer ao meu partido pela confiança depositada em mim e pela indicação para compor essa chapa. É uma honra estar junto aqui com companheiros como o David Almeida, que vão empreender uma luta para transformar esse Estado num lugar melhor para o povo do Amazonas viver”, salientou o advogado.

O presidente estadual do PT, deputado Sinésio Campos, que também participou da reunião, disse estar otimista com a chapa PSB-PT. “Confio no trabalho do companheiro Jorge. Não tenho dúvidas de que ele vai contribuir e muito ao lado do David, para o crescimento do nosso Amazonas”, ressaltou.

Ao fim do encontro, ficou acertado que os partidos vão reunir e compilar as propostas, e ainda nesta semana, vão apresentá-las de forma unificada.

Perfil Jorge Guimarães

Jorge Guimarães tem 56 anos, é manauara, casado, pai de três filhos. Nascido e criado no bairro de Petrópolis, zona centro-sul da capital amazonense, formou-se em Direito na Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e em Tecnologia Eletrônica (na antiga Utam).

Filiado ao Partido dos Trabalhadores desde os tempos da faculdade, já foi presidente do Diretório Municipal por duas gestões, presidente da Executiva Estadual por três gestões e é advogado do Sindicato.

Esteve à frente da Delegacia Regional do Trabalho (DRT/AM) e Secretário Municipal da Infância e da Juventude durante a gestão do prefeito Serafim Corrêa.

Foi 1o. suplente do ex-deputado federal Francisco Praciano em 2014, quando concorreu vaga ao Senado pelo Amazonas. Atualmente, atua como advogado.

FOTOS: Dhyeizo Lemos