David disputa segundo turno com Amazonino, aponta pesquisa da TV Record

Em nova pesquisa do instituto Real Time Big Data, divulgada na manhã deste sábado (22), no programa Fala Brasil, da TV Record, retransmitida no Amazonas pela TV A Crítica, o candidato ao governo do Estado pela coligação Renova Amazonas, David Almeida (PSB), volta a ser apontado como o nome que vai disputar o segundo turno da eleição, contra o candidato à reeleição, Amazonino Mendes (PDT). O levantamento mostra David com 20% das intenções de votos, contra 31% de Amazonino.

A Real Time Big Data mostrou, nesse novo levantamento, que as intenções de votos brancos e nulos caíram de 10% para 7% assim como constatou redução com os indecisos. A pesquisa, que tem margem de erro de três pontos percentuais e 95% de índice de confiança, foi registrada junto ao sítio do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no dia 14 de setembro. A Big Data ouviu nos dias 18 e 19 de setembro 1.200 eleitores, em 15 municípios: Manaus, Manacapuru, Iranduba, Autazes, Tefé, Coari, Itacoatiara, Parintins, Apuí, Lábrea, Boca do Acre, Tabatinga, Benjamin Constant, Eirunepé, Barcelos e São Gabriel da Cahcoeira.

De acordo com o instituto, David manteve os 20% da última pesquisa Big Data, divulgada no dia 5 de setembro. Amazonino cresceu dois pontos percentuais. O apresentador de TV Wilson Lima (PSC) manteve os 17% do início de setembro. O candidato Omar Aziz (PSD) subiu um ponto e aparece com 13% das intenções de voto. Lúcia Antony (PCdoB) e Berg da UGT (PSol) apareceram com 1% das intenções de voto depois de não terem pontuado na primeira pesquisa, segundo a apresentadora do Fala Brasil.

Ao avaliar a espontânea em um segundo turno David é o candidato com maiores possibilidades de derrotar o candidato à reeleição. Na simulação entre Amazonino e David, o governador tampão aparece com 43% contra 36% do candidato do PSB, brancos e nulos somam 16% e indecisos 5%. Já no comparativo entre Amazonino e Wilson o governador aparece com 45% e Wilson Lima 33%, brancos e nulos 16% e indecisos 6%. No cenário contra Omar Aziz, Amazonino aparece com 49% contra 25%, brancos e nulos 20% e indecisos 6%.

Num cenário sem Amazonino no segundo turno, David vence todos os outros candidatos. No primeiro comparativo, David aparece com 37% das intenções de votos contra 33% de Wilson Lima, brancos e nulos somam 21% e indecisos 9%. Contra o senador Omar Aziz, David Almeida vence o candidato do PSD com 40%, contra 26% do adversário, brancos e nulos somam 19% e indecisos 15%.

Na primeira pesquisa da Big Data sobre a disputa no Amazonas, no levantamento espontâneo – quando o entrevistador não sugere nenhum nome -, o candidato do PSB, apareceu com uma diferença percentual menor em relação ao candidato do PDT. Enquanto Amazonino registrou com 20%, David Almeida apareceu com 12% das intenções de voto, Wilson Lima, com 8% e Omar Aziz, com 7%.

*Contraste*

O resultado da pesquisa nacional da Real Time Big Data, divulgada pela TV Record, é bem diferente da pesquisa divulgada na sexta-feira (21) pelo instituto DMP/Tiradentes, que somou 102% no resultado geral dos pontos dos candidatos. Essa pesquisa mostrou um crescimento inexplicável de Wilson Lima, de 16,1% para 27% e ele venceria inclusive Amazonino Mendes, que liderava as pesquisas de diversos institutos, desde o início da campanha, entre 31 e 24%, e desta vez apareceu com 25%.