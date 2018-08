DAVID ALMEIDA SEGUE FIRME, E CONFIRMA CANDIDATURA A GOVERNADOR

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) Amazonas confirmou, na tarde desta sexta-feira (3), o nome de David Almeida como candidato ao Governo do Amazonas. O evento – que contou com, aproximadamente, 5 mil pessoas numa casa de show, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte – reuniu representantes dos partidos que irão compor o arco de aliança.

O deputado e presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), David Almeida, disse durante a coletiva de imprensa, antes da convenção, que, no momento, estão confirmados na chapa do PSB o PMN, Podemos, PMB, Pros, Patriota e Avante. Segundo ele, no domingo (5) o PT define, durante convenção, se segue orientação da executiva nacional da sigla, definindo que o PT no Amazonas vai apoiar a candidatura do PSB ao governo.

Ao confirmar o nome do vereador Chico Preto, do PMN, como um dos candidatos ao Senado na chapa, David disse que há a indicação do ex-deputado federal Francisco Praciano, do PT, também como candidato à disputa pelas duas vagas ao Senado. “No domingo, o PT realizará a convenção que vai definir seus nomes para as eleições deste ano. O deputado Francisco Praciano é a nossa indicação para uma das duas vagas da disputa para o Senado“, disse David.

Quanto ao nome do vice que irá compor com David, será anunciado somente no domingo.

“Nossas alianças estão se fechando, e, até domingo, teremos o nome do vice. Temos aqui já os nomes dos nossos candidatos ao senado, que é o vereador Chico Preto e a outra vaga do Praciano“, disse.

No domingo (5) acontece a convenção nacional do PSB em Brasília. O presidente de Honra, Serafim Corrêa, e o presidente estadual, Marcelo Serafim, estarão em Brasília, enquanto David continuará em Manaus para as demais convenções que ainda devem ocorrer.

Questionado sobre o porquê de ter decidido concorrer ao cargo de governador, David afirmou que se colocou por conhecer a máquina e sabe o que dá para fazer de bem para o Estado e para a população amazonense. Ele disse ainda que irá, com o povo, derrubar as duas máquinas, a da prefeitura e do governo.

“Nós, com o povo, vamos derrubar as máquinas da prefeitura, do governo e ainda a da imprensa que está vendida. Aí vocês vão saber quem são as laranjas dessa eleição“, cutucou.

Quanto às acusações sobre o período como interino, David disse que já derrubou e irá derrubar todas as mentiras que apresentarem contra ele.

“Disseram que tinha rombo na saúde. Na assembleia, o próprio secretário de saúde afirmou que não existia rombo. Depois disseram que o Estado estava quebrado, levamos o secretário de fazenda à Aleam, e ele afirmou que não estava e que tinham, em caixa, R$ 5.300.000.000,00 – a segunda mentira foi derrubada. Assim fomos derrubando todas as mentiras que apresentam. Para cada mentira, eu vou lá e falo a verdade“, afirmou.

Para Marcelo Serafim, a coligação busca atender aos anseios da sociedade e esse é o melhor caminho.

“Tenho certeza de que nós trilhamos o melhor caminho. Fizemos uma chapa de pessoas limpas e honradas e que estão em consonância com os anseios da sociedade. Temos orgulho de termos o Chico e o Praciano como senador“, disse.

Campanha

A campanha inicia dia 16 de agosto. O presidente Marcelo Serafim disse que a população pode esperar uma campanha limpa e propositiva.

“Vamos caminhar nos quatro cantos do nosso Estado, mostrando nossas propostas e, para o desespero de nossos adversários, pois a chance de derrota dos nossos adversários é real“, finalizou

Portal Flagrante.