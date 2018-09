David Almeida (PSB 40) reúne mais de 10 mil pessoas e se diz confiante na chegada ao segundo turno

Com mensagem de esperança e de mudança, na reta final do primeiro turno das eleições 2018, o candidato da coligação Renova Amazonas, David Almeida (PSB), mostrou força, ao reunir mais de 10 mil pessoas no Dulcila Festas e Convenções, no bairro Ponta Negra, Zona Oeste. Governador interino por quatro meses no ano passado – de maio a outubro -, David reforçou a experiência que ganhou para administrar o Estado pelos próximos quatro anos e reforçou o pedido de mais votos para garantir a chegada ao segundo turno.

No mega evento que contou com a presença de lideranças de todos os bairros de Manaus e de cidades da Região Metropolitana, além de candidatos a deputado estadual e federal, David chegou acompanhado de amigos e familiares, como a mãe, Rosa Almeida, 82; a esposa, Lúcia Melo, 40; e a filha Aryel Almeida, 25. O candidato reafirmou o seu compromisso em cumprir com o seu Plano de Governo e garantiu que vai cuidar das pessoas que hoje estão abandonadas pelo Estado, que não oferece serviços públicos de qualidade.

“No domingo eu fiz um desafio, e hoje vocês mostram o que nós já sabíamos: que o Amazonas quer mudança, e o Amazonas vai mudar. Eu estou aqui ao lado do meu vice, Chico Preto, apresentando a vocês e ao Amazonas o que nós temos de melhor, e o que temos, nós cuidamos, que é s nossa família, e queremos fazer o mesmo com o povo do estado do Amazonas. É com o exemplo familiar que nós queremos poder fortalecer a sociedade amazonense”

Apesar dos desafios a que foi proposto durante esta primeira fase das eleições no Amazonas, David disse que não desistiu diante das adversidades e afirmou que, com a sua fé em Deus, manteve o espírito inabalável. Mesmo sem o apoio das máquinas do governo do Estado, da prefeitura de Manaus e de grupos de empresários, David se disse confiante e avaliou que ele e Chico Preto seguirão vitoriosos para o segundo turno, defendendo as melhores propostas para a segurança, educação, saúde, de modo a garantir o desenvolvimento do Amazonas.

“Eu já fui desafiado muitas vezes nessa eleição. No capítulo 51 de Salmos está expressa uma passagem bíblica maravilhosa, que diz: Cria em mim oh, Deus, o coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. É esse espírito inabalável que move o meu sentimento de poder lutar e mudar o estado do Amazonas. É por isso que eu tenho a certeza da vitória, porque os meus adversários têm a máquina do governo, a máquina da prefeitura, e outros representam o atraso de um grupo de empresários. A nossa vitória virá principalmente de Deus e do povo do Amazonas que não aguenta mais sofrer”, salientou David.

O candidato reforçou que o governo do Estado não pode voltar a ser comandado pelo grupo político que já comanda o orçamento do Amazonas há mais de 35 anos e que não deu ao povo o que mais ele precisava, tampouco deve ser entregue àqueles que não têm experiência para lidar com a gestão pública. David, que tem três mandatos de deputado e que hoje é presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), disse que a mudança não vai ocorrer com o voto em quem já teve oportunidade e não fez, nem em quem não teve sequer uma experiência em uma Casa Legislativa para lidar com a coisa pública.

Antes de David iniciar o discurso, o candidato a vice-governador, Chico Preto, deu o tom da noite, ao pedir o engajamento daqueles que já escolheram o 40, para pedir mais cinco votos por semana. Ele ainda falou que abriu mão de uma missão importante para ele, que seria o Senado, para se dar a uma missão maior, que é servir ao povo do Amazonas no Executivo ao lado de David Almeida e lutar contra o atraso, em que vive o povo amazonense.

“De uma coisa eu tenho certeza, o Amazonas está se reencontrando com a sua esperança, e ela tem duas filhas: a indignação, porque não podemos aceitar o que estão fazendo com o nosso Estado. A outra filha é a coragem. Se você não aceita isso, chegou a hora de sair de sua casa e convidar os indecisos e lhes dizer: o Amazonas tem jeito, é 40 para mudar, para renovar e lutar contra o atraso que esta gestão representa”, conclamou Chico Preto.