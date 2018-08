CONCURSO PÚBLICO – Humaitá – AM: Edital e Inscrição

A Prefeitura de Humaitá, Estado do Amazonas, divulgou o edital n.º 001/2018 destinado a selecionar candidatos de níveis médio e superior, para ocupação de 19 vagas imediatas, além da composição de cadastro de reservas. O concurso Prefeitura de Humaitá – AM será organizado e executado pela empresa Mult Task Informática.

Os cargos com vagas são: Procurador, Fiscal de Atividades Urbanas, Fiscal de Meio Ambiente, Técnico em Edificações Contador, Economista, Fiscal de Tributos, Analista de Sistemas, Analista de Suporte, Assistente Administrativo, Engenheiro Agrônomo, Psicólogo e Engenheiro Ambiental.

O salário ofertado vai de R$ 954,00 a R$ 6.000,00, para trabalhar em carga horária de 40 horas semanais.

As inscrições serão aceitas a partir das 12h do dia 27 de agosto até às 23h59min do dia 27 de setembro de 2018, pela internet, no site multtask.com.br. O valor da inscrição vai de R$ 55,00 a R$ 90,00

Os inscritos serão selecionados por meio de prova escrita objetiva e subjetiva, conforme o cargo pretendido. As provas serão aplicadas na data provável de 28 de outubro de 2018, em locais a serem divulgados posteriormente.

A validade do concurso público é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.