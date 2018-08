Colocar fim à degradação da Manaus Moderna é bandeira do pré-candidato a deputado federal Dodó Carvalho

O porto da Manaus Moderna, onde se encontra a área de embarque e desembarque de pessoas e de produtos que vêm e vão para o interior do Amazonas é uma das bandeiras de luta do pré-candidato a deputado federal Dodó Carvalho (PSD). A área, encravada às margens do Rio Negro, é considerada uma das mais problemáticas do Centro de Manaus.

Empresário de navegação e homem do interior, o candidato visitou na terça-feira, 07/08 a zona portuária do Centro de Manaus. Ele chamou atenção para os problemas e a forma improvisada com que os viajantes, carregadores, comerciantes e tripulantes de embarcações transitam no local, sem nenhuma estrutura e dignidade.

— Mais uma vez estive na Manaus Moderna, uma das minhas bandeiras de renovação, no mandato eu haverei de ganhar com a ajuda de Deus e do povo do Amazonas –, disse Dodó Carvalho, ao conversar com comerciantes e proprietários de embarcação e consumidores que frequentam a feira da Manaus Moderna para comprar seus produtos.

Como já foi citado em inúmeras reportagens, de “moderna” a Avenida tem apenas o nome e sempre enfrentou problemas estruturais que se arrastam há anos. Transitar no local significa correr sérios riscos, sejam no trânsito, nas rampas improvisadas e escadas para embarque que estão ruindo pela ação do tempo. Os carregadores que descarregam os produtos vindos do interior – ou embarcam mercadorias com destino aos municípios. Também trabalham sem segurança ou equipamentos apropriados.

— Não dá mais para ver aquele povo sofrido, utilizando algo que não oferece o mínimo de conforto –, desabafou Dodó. Segundo o pré-candidato do PSD, todos pagam caro “para ter tão pouco”.

— Paga o dono do barco, paga o trabalhador braçal, pagam as mulheres que ali batalham e, finalmente, pagam os passageiros que utilizam o que deveria ser um terminal modelo. É hora de mudar. Vamos renovar, conclamou Dodó.