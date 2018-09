Campanha Setembro Verde tem flash mob para incentivar doação de órgãos nesta terça-feira (25)

Em sua última semana de realização, a Campanha Setembro Verde, que incentiva a doação de órgãos, toma as ruas, para sensibilizar a população. Nesta segunda-feira (24/09), o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, em Adrianópolis, zona centro-sul, realizou uma mobilização em frente à unidade para comemorar a Abertura da Semana Nacional de Doação de Órgãos e, na terça-feira (25/09), fará corpo a corpo na avenida Mário Ipiranga Monteiro (Recife), onde, às 9h30, acontecerá um flash mob.

As ações têm como objetivo conscientizar sobre a importância do tema, reforçando o trabalho desenvolvido pela Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT), que funciona na unidade. Com o tema “CIHDOTT no País das Maravilhas”, um grupo de servidores chamou a atenção de transeuntes e familiares de pacientes da unidade na manhã desta segunda-feira. Nesta terça, eles se vestirão de super-heróis para realizar a performance no cruzamento das ruas Recife e Salvador.

Iluminação especial – Para chamar a atenção para a importância da doação de órgãos e tecidos, alguns prédios públicos estão iluminados de verde durante este mês, dentre os quais estão o HPS João Lúcio, o Hospital e Pronto-Socorro da Criança da Zona Leste, o HPS Platão Araújo, o HPS 28 de Agosto, Instituto da Mulher Dona Lindu, Fundação Alfredo da Matta, Fundação Adriano Jorge, o prédio do Conselho Regional de Enfermagem (Coren), entre outros.

Capacitação – A Secretaria de Estado da Saúde (Susam) vai realizar também nesta terça-feira uma capacitação para profissionais que atuam nas CIHDOTTs e Organização de Procura de Órgãos e Tecidos (OPO), de hospitais e prontos-socorros da rede estadual de saúde. O objetivo é atualizar as equipes sobre a captação de órgãos e tecidos para transplantes e o diagnóstico de morte encefálica.

De acordo com a coordenadora da Central de Transplantes, Leny Passos, a atividade de qualificação será realizada nos Hospitais e Prontos-Socorros (HPS) da Zona Norte, 28 de Agosto, Dr. João Lúcio e Dr. Platão Araújo, assim como também no Pronto-Socorro Infantil da Zona Leste (Joãozinho) e nos Hospitais Universitários Getúlio Vargas (HUGV) e Francisca Mendes (HUFM). “Trata-se de uma programação de sensibilização e atualização das equipes”, disse Leny.

FOTOS: DIVULGAÇÃO