Artur Neto declara apoio a Omar Aziz para governo do Amazonas

O prefeito de Manaus Artur Virgílio Neto comandante do PSDB no Amazonas decidiu apoiar o senador Omar Aziz (PSD) para a disputa ao governo estadual na eleição de outubro de 2018. A decisão de Artur foi anunciada na rede social na noite desta segunda-feira. Com a decisão, Artur reedita dobradinha com Omar, feita na eleição de 2014, quando ambos apoiaram o então candidato José Melo (PROs), também a aliança de 2017. Quando Arthur e Omar, apoiaram a candidatura de Amazonino Mendes (PDT) ao governo tampão.

Desde posse de Amazonino, em outubro de 2017, o prefeito Arthur Neto sempre deixou claro que a aliança não valeria para 2018.

No mês de junho e julho, Artur e Amazonino até mantiveram encontros e contatos. Mas tanto Arthur Neto, como o Deputado Federal Arthur Bisneto, tecem críticas ao Negão. Principalmente a promessas de repasse de convênios.

Omar Aziz ganha além do apoio de Arthur Neto, o apoio estrutural da máquina da prefeitura de Manaus.

No poste na qual anunciou o apoio, Artur Neto recordou parcerias firmadas entre o governo de Omar Aziz e a prefeitura de Manaus, no ano de 2013. O político respondeu de forma direta ao apelo de Omar.

Acompanhe o poste do prefeito Artur.

Escrevo após o expediente, porque não misturo política com meus deveres de gestor público. Respondo, neste momento, ao pronunciamento do senador Omar Aziz, pré-candidato ao governo do estado, a mim dirigido.

Em seu documento, Omar relembra amplos momentos de ação conjunta, unindo seu mandato de governador ao meu de prefeito, entre 2013 e meados de 2014. Nesse período, promovemos significativas ações, já enumeradas pelo senador, valendo ressaltar que, em oito meses apenas, disponibilizamos água para 562 mil pessoas, nas zonas norte e leste da cidade. Foram momentos de harmonia e construção, a serviço dos manauaras. Declaro, então, que meu candidato será Omar Aziz. Todos sabem que nossa cidade, hoje, é admirada no Brasil inteiro por sua independência e por suas contas exemplarmente ajustadas. Neste verão, contamos com R$ 320 milhões de recursos próprios, para obras de drenagem macro e micro, tapa buracos, recapeamento e pontes. Apesar dessa autossuficiência, uma cooperação saudável e verdadeira será muito bem recebida pelo meu povo. Nada contra os demais candidatos, tudo a favor de Manaus e de ações conjuntas com o governo estadual, que não sejam fantasia, promessas vãs e engodo. Não peço nada para mim. Aceito, isto sim, a colaboração justa, que é direito de Manaus. É direito da nossa gente. Afinal, somos a cidade-estado que hospeda os governadores e está cansada da indiferença para com ela. Manaus exige o respeito que lhe é devido e que lhe tem sido negado. Fonte: Parintins Amazonas